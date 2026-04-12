accorcia La Polisportiva Villamarese 

Nella penultima giornata dell’Over 43 ha riposato il Real Putzu (sicuro del primo posto) e la vicecapolista Polisportiva Villamarese 2023 ne ha approfittato per accorciare, con il 2-1 sulla Polisportiva Isili. Il Seddori resiste al terzo posto: una doppietta di Floris, poi Mallocci e Masili, consentono ai biancorossi di superare per 4-3 una ostica WS10 Senorbì (a segno con un doppio Dessolis e Lonis).

La doppietta di Silanus non basta invece alla Monreale, che soccombe contro l’Ales (3-2), quarta forza del torneo. Gli Amatori Guspini superano il Sant’Andrea Frius (3-0). Nell’Over 30 prosegue il testa a testa in vetta. L’Atletico Capoterra 2025 esagera per 6-1 contro il Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes, mentre la Nino Disario Villacidro, grazie alle reti di Ciccarelli e Casu, regola per 2-1 la Futura 2000 Villasor. Sette gol invece per il Real Putzu: Porcu (tripletta), Tolu (doppietta) Montis e Pireddu mettono ko il Real Cocciula (7-1). L’Aek Kasteddu supera di misura la Crescenzi Sport (in gol Bianco). Ha riposato il Cagliari 2007. (a. z.)

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