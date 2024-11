Acconto partite Iva, c’è il rinvio a gennaio 

Nella giornata più difficile per il centrodestra, con la rissa politica sul canone Rai tra Lega e Forza Italia, il Carroccio incassare una vittoria di bandiera sul decreto fiscale: è rinviata a gennaio la seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite Iva sotto i 170mila euro, con possibile rateizzazione in cinque mesi. Restano fuori, invece, due misure caldeggiate dai berlusconiani: lo scudo penale per reati minori ai contribuenti che abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva e la riapertura dei termini della rottamazione quater.

Con un emendamento al Decreto fiscale, passa anche la riapertura, già in vigore, per aderire al Concordato preventivo biennale con proroga dei termini sino al 12 dicembre. Esteso pure il Bonus Natale. Sul 2 per mille, invece, è ammesso solo un mini-ritocco dopo lo stop del Quirinale a un’ampia revisione della normativa sul finanziamento dei partiti: la variazione è limitata a quest’anno e sale di soli tre milioni il tetto stabilito per le risorse che provengono dalla destinazione volontaria dell’Irpef. Disco verde anche all'emendamento di FdI che destina 4,7 miliardi per il credito di imposta Transizione 4.0 e stanzia 50 milioni a Open Fiber per la banda ultra larga nelle aree bianche. Novità anche sul fronte del payback farmaceutico oltre al numero degli abitanti terrà conto anche della quantità di sforamento.

