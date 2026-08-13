«Accompagno i turisti tra i gioielli dell’Isola e ora canto in limba» 

Le gallerie minerarie dell’Iglesiente, la nativa Domusnovas, ma anche le spiagge delle Filippine, il Vietnam e la Cina. Per Maria Paolucci, 32 anni, guida turistica, divulgatrice e cantante, più il mondo si allarga e più le radici diventano profonde, nel tentativo – sempre riuscito – di trovare casa. Con oltre 90mila follower su Instagram e più di 100mila su TikTok, centinaia di tour nel cuore del parco geominerario e viaggi di gruppo da lei organizzati in Paesi e culture lontane, ha scelto di dare ancora più luce alla propria terra con “Intendu”, il suo primo brano in lingua sarda disponibile su tutte le piattaforme. Una canzone sbocciata sei anni fa, diventata oggi un modo per custodire e valorizzare l'identità dell'Isola attraverso la sua seconda passione: la musica.

Come nasce “Intendu”?

«Eravamo in pieno Covid, un periodo difficile per tutti e anche per me perché una persona a me cara si era ammalata. Avevo un forte bisogno di scrivere e infatti le parole sono mie, mentre la musica è di Alessandro Mascia, in arte Juza, musicista di Domusnovas. Fino a quel momento avevo già scritto diverse canzoni in italiano ma mai in limba. Mi sono detta: proviamo».

Parla di un amore: per qualcuno o per qualcosa?

«Era come una voce che sentivo dentro di me, senza sapere a chi appartenesse. Oggi so che è di Matteo, l'uomo che sposerò a ottobre. Mi piace pensare che, in qualche modo, questa canzone abbia anticipato il mio futuro. E che sia un canto di speranza, non solo per chi cerca l’amore».

Musica e viaggi: come convivono queste due passioni?

«Sono sempre andate di pari passo: mi sono laureata in Turismo ma grazie ai miei genitori e al loro sostegno ho frequentato varie scuole di canto. Dopo il Covid, però, avevo deciso di smettere con la musica. Per anni avevo fatto serate, partecipato ad Area Sanremo e tentato di entrare a X Factor. Ero delusa. Così, nel 2021, ricordando quei video in cui da bambina raccontavo viaggi su impulso di papà, ho aperto i miei canali social».

In Sardegna privilegia i percorsi turistici-minerari del Sulcis-Iglesiente, come mai?

«Vedo spesso siti molto fragili promossi senza una reale pianificazione, mentre altri, che avrebbero una maggiore capacità di accoglienza, restano poco valorizzati. Per questo porto i visitatori tra la Galleria Henry, Buggerru, Masua e la Costa delle Miniere, luoghi meravigliosi con una storia magnifica. E poi il Pozzo Sacro di Santa Cristina: la copertina di “Intendu” è un omaggio».

Qual è il suo pubblico?

«In tre anni e mezzo ho accompagnato circa quattromila turisti e la cosa per me più bella è che l'80-90% di loro sono sardi, persone che vogliono conoscere meglio una parte della nostra Isola. La Lonely Planet ha inserito il mio tour tra i più belli della Sardegna, una grande soddisfazione».

Qual è la qualità più importante per una guida turistica?

«La passione. Ed è anche la cosa più difficile da preservare. Bisogna capire quando fermarsi, perché se si esagera si rischia di perdere proprio quell'entusiasmo che rende speciale questo lavoro. Io preferisco proporre meno esperienze, ma mantenerne alta la qualità».

Non solo Sardegna, ha girato il mondo: cosa significa per lei oggi sentirsi a casa?

«Ho capito che casa non è un luogo, ma sono le persone. Posso sentirmi a casa anche a migliaia di chilometri di distanza, nelle Filippine ad esempio dove sono stata nove volte, se sono con chi mi fa stare bene. Casa è la mia famiglia, è Matteo, sono i miei fratelli. E poi ci sono luoghi che rappresentano sempre un ritorno, come le gallerie minerarie dell’Iglesiente. Lì, ogni volta, ritrovo una parte di me».