Accolto l’appello degli anziani, ripulita piazza IV Novembre 

Grandi pulizie in piazza IV Novembre. L’appello degli anziani che avevano denunciato i pericoli dovuti alle bacche cadute dagli alberi che rendevano appiccicosa la pavimentazione, è stato ascoltato dal Comune.

Ieri mattina gli operai della De Vizia sono arrivati in forze per ripulire lo spazio. Una cisterna speciale con idrogetto che spruzzava prodotto ecologico e disinfettante, ha rimesso in sesto la pavimentazione della piazza dove ogni giorno si riuniscono decine di anziani. E c’è anche un’altra bella notizia: le bonifiche, anche se non a giorni alterni come avevano chiesto gli stessi anziani, sarà però settimanale in modo da far sì che non si formi quella patina appiccicosa creata dalle bacche. La macchina idropulitrice viene utilizzata anche nel porticato di viale Colombo ogni tre mesi anche qui per lavare e igienizzare la pavimentazione.

Risolto un problema resta però l’altro. Ci sono ancora da sistemare i sampietrini che si sono staccati dalla parte degli accessi alla piazza e in prossimità delle aiuole, provocando la caduta di diverse persone. Ad essere pericolosi sono soprattutto quelli più esterni che vanno appunto a coincidere proprio con le strisce pedonali.

E intanto in piazza IV Novembre prosegue anche la raccolta di firme promossa dagli anziani per chiedere l’apertura di un centro che possa accoglierli estate e inverno, per riunirsi e non costringerli a stare all’aspetto sotto il sole cocente o sotto la pioggia.

