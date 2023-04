Accolto il ricorso, la Juve è terza 

Roma. Il procedimento sportivo sull’affare plusvalenze torna indietro di una casella, alla Corte federale di Appello, che dovrà valutare per una seconda volta la fondatezza dell’accusa rivolta alla Juventus (responsabile, secondo la Procura della Figc, di aver ideato un “sistema” utile a gonfiare le valutazioni dei calciatori così da aggiustare artificialmente i bilanci mancando di lealtà), la responsabilità personale di diversi ex dirigenti nella vicenda e la quantificazione dell’eventuale penalizzazione in classifica. Che nel frattempo, in attesa del nuovo giudizio, viene cancellata: così i bianconeri rientrano in possesso dei 15 punti tolti in precedenza e salgono provvisoriamente al terzo posto a quota 59, due punti sotto la Lazio e tre sopra la Roma ora quarta. Ma è stato respinto il ricorso degli ex presidenti, ds e ad Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene per i quali restano la condanna definitiva e le squalifiche dai 16 ai 30 mesi.

La entenza

È la decisione presa ieri pomeriggio dal Collegio di garanzia Coni, che ha accolto in parte il ricorso del club contro la sentenza pronunciata in secondo grado a gennaio e rinviato gli atti a un collegio d’appello «in diversa composizione» per una più puntuale valutazione del caso. Importante in questo senso l’aver accolto i reclami degli ex dirigenti Pavel Nedved, Paolo Garimberti ed Enrico Vellano, perché il loro ruolo nella vicenda può diventare determinante: i giudici infatti hanno stabilito che nel «rinnovare la valutazione» sia necessario verificare e spiegare «in modo adeguato l’apporto» dato «dai singoli amministratori» al presunto imbroglio per poi «trarne le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione» inflitta alla Juventus. In sintesi significa che al momento i bianconeri riprendono i 15 punti ma che in futuro, in base a quel che deciderà la nuova Corte federale di appello partendo dalle indicazioni del Collegio di garanzia, potrebbe perderli una seconda volta, perderne meno o (improbabile, vista la confermata responsabilità degli ex massimi dirigenti e la sussistenza dell’articolo 4 sulla mancata lealtà) proprio non perderne.

I tempi

A questo punto resta l’incognita dei tempi, perché per depositare le motivazioni della sentenza di ieri i giudici hanno 30 giorni (ma dovrebbero bastarne 15); poi la Corte d’appello deve fissare entro altri 15 giorni l’udienza per stabilire la nuova sanzione (o il suo annullamento); contro la decisione, se negativa, la società potrà fare ricorso ancora una volta al Collegio di garanzia, che dovrà fissare una data per la discussione.