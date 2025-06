Accoltellò una donna, condannato per tentato omicidio 

Sei anni e otto mesi di carcere. È la pena disposta dal gup Sergio De Luca, ieri in tribunale e in sede di rito abbreviato, contro Domenico Ottomano, accusato del tentato omicidio di Roberta Mazzone, compagna 49enne del nipote. Alla condanna il giudice ha anche aggiunto una provvisionale da 50mila euro a favore della parte offesa come risarcimento parziale dei danni fisici e morali subiti. Ferite inferte il 21 gennaio di quest’anno in via Cabu d’Ispiga, nel quartiere di Monte Rosello, quando il 55enne barese accoltellò la donna con diversi fendenti all’interno della casa di cui era ospite dall’estate precedente. Una convivenza difficile conclusa nel peggiore dei modi con la donna colpita alle spalle e rimasta tra la vita e la morte per alcuni giorni in ospedale. Le conseguenze sono state importanti tanto che la 49enne non potrà più lavorare. «Mi sento sollevata- ha dichiarato la donna dopo la sentenza- Andare avanti così però è difficile». La pm Elisa Succu aveva sollecitato una condanna a otto anni e la parte civile, rappresentata dall’avvocata Elisabetta Udassi, si era associata alle conclusioni della magistrata. Il legale della difesa Andrea Piroddi ha cercato di valorizzare la confessione fatta subito da Ottomano e anche le sue ultime dichiarazioni, rilasciate di recente in aula, in cui ribadiva le sue responsabilità.

