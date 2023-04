Accoltellò un giovane: patteggia 3 anni e 4 mesi 

Condannato a tre anni e quattro mesi Gaetano Vidili, il 76enne sassarese che accoltellò, a inizio settembre dello scorso anno, un nigeriano 23enne nel centro storico di Sassari. Una pena patteggiata dal pubblico ministero Ermanno Cattaneo e l’avvocato Stefano Porcu, e ieri confermata dai giudici.

Sette mesi fa l’episodio avvenuto in piena notte nel cuore della città dopo che l’anziano si era fermato in un locale della zona per mangiare del kebab. In quell’occasione l’uomo avrebbe offerto del cibo ad alcuni nigeriani che gliene avevano fatto richiesta e che già conosceva. Una volta allontanatosi l’uomo si era addentrato nelle vie laterali dove era stato seguito, secondo quanto raccontato, dagli africani incontrati in precedenza. Questi ultimi si sarebbero fatti molto vicini, forse uno avrebbe toccato la spalla dell’italiano, poi la discussione è sfociata nella reazione del 76enne che, spaventato, aveva colpito l’extracomunitario con un coltello. Il giovane, ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, aveva subito un’operazione chirurgica ma senza mai rischiare la vita. Per Vidili invece si erano aperte le porte del carcere di Bancali per qualche giorno prima di ricevere la misura dei domiciliari dal giudice per le indagini preliminari Gian Paolo Piana. (e. fl.)

