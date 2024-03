Accoltellò l’ex suocera e fuggì: 35enne arrestato in Germania 

BOLZANO. Assalita in cantina, ferita alla gola e lasciata a terra priva di sensi. Per l’aggressione a Waltraud Kranebitter Auer, una fisioterapista di origini austriache di 62 anni, le indagini si erano concentrate da subito sull’ex compagno della figlia, un nigeriano di 35 anni che vive in Germania e che ieri la polizia di Monaco di Baviera e di Passau ha arrestato su un mandato europeo richiesto dalla procura di Bolzano. La figlia della vittima aveva rotto la relazione col compagno per poi rivolgersi a un centro antiviolenza . La vittima nel frattempo sta meglio e ha potuto lasciare il reparto di terapia intensiva dove era ricoverata in prognosi riservata dopo diversi giorni in coma farmacologico.

