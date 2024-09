Accoltellò il padre, la ragazza patteggia 

Quattro anni per il tentato omicidio del padre. Questa la pena patteggiata ieri in tribunale da Valentina Casu, 30enne di Osilo che, lo scorso 24 marzo, colpì con diverse coltellate il padre Luigi mentre dormiva nell’abitazione di famiglia. La sentenza è arrivata grazie all’accordo tra il pm Giovanni Porcheddu e l’avvocato difensore Gian Mario Fois e accolto dal gup Gian Paolo Piana. Si chiude così una vicenda che aveva visto il pm chiedere in prima istanza nove anni di reclusione a carico della donna. Sulla quale era stata disposta dal gip, mesi fa, una perizia psichiatrica che aveva stabilito la parziale incapacità di intendere e di volere dell’accusata.

Lei stessa era apparsa sconcertata dal proprio gesto affermando con alcune dichiarazioni spontanee, nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, di non aver avuto intenzione di uccidere il proprio genitore. L’episodio di sei mesi fa era avvenuto nel fine settimana, nelle prime ore del mattino, quando la 30enne aveva impugnato un coltello ed era entrata in piena notte nella camera dei genitori. Qui la donna aveva ferito il padre con l’arma procurandogli, per fortuna, solo ferite e contusioni lievi al braccio anche perché l’uomo si era nel frattempo svegliato. Questi, portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, era stato dimesso nel giro di poche ore dopo le cure dei medici. E proprio il genitore, assistito come parte offesa nel procedimento dall’avvocato Mario Pittalis, ha deciso di non costituirsi parte civile.

