Accoltellato ventenne di Nuoro 

I militari si sono messi al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti, riuscendo in pochissimo tempo ad identificare il presunto responsabile dell’accoltellamento. Sulle generalità dell’indagato gli inquirenti fino alla tarda serata di ieri hanno tenuto il massimo riserbo. Unica indiscrezione trapelata è che è stato denunciato in attesa che da Sassari giungano notizie sulla prognosi del paziente ricoverato. Solo dopo si chiarirà la posizione giudiziaria dell’aggressore.

Forse una lite o, come narra il passaparola che da ieri circola a Torpè, una rissa. Di sicuro si è sfiorata una tragedia. Sabato sera, intorno alle 22, un ventenne di Nuoro è stato soccorso dal 118 per una ferita da accoltellamento. La vittima, trasportata all’ospedale di Olbia, è stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale civile di Sassari, dove i sanitari l’hanno sottoposta ad un intervento chirurgico per arginare la ferita. Il bollettino di ieri sera fortunatamente dava notizie rassicurante: il giovane non in pericolo di vita.

I soccorsi

L’aggressione si è verificata nelle vicinanze del centro polivalente del paese, lungo la strada che conduce verso monte Nurres. La vittima, prima di accasciarsi a terra, ha percorso sanguinando più di cento metri. Poi i soccorsi: alcuni giovani che erano con lui hanno dato l’allarme facendo così scattare l’intervento del 118. Avvertiti dai soccorritori, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Siniscola.

Le indagini

Lite e ipotesi

A scatenare lo scontro pare siano stati futili motivi. «Ho sentito dei giovani urlare dalla strada - racconta un residente - dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza e a ruota i carabinieri che hanno circoscritto la zona dell’aggressione». Il ventenne, dopo essere stato accoltellato ha percorso un lungo tratto di strada, prima che le forze gli venissero meno e si accasciasse in mezzo alla strada. A confermare questa dinamica è la presenza di macchie di sangue disseminate sull’asfalto per diverse decine di metri, partendo dal versante di monte Nurres in direzione del centro abitato, in una zona avvolta completamente dal buio. A Torpè ieri si è parlato di una lite scoppiata dopo la festa per un diciottesimo compleanno. Notizia, però, smentita, in quanto la festa era in pieno svolgimento e in tutt’altra zona.

