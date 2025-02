Accoltellato un ragazzo spagnolo 

MILANO. È intervenuto per difendere un amico e compagno di Erasmus da una gang di rapinatori nordafricani ed è stato accoltellato, per fortuna in maniera non grave. L’amico è stato malmenato. È accaduto venerdì notte a uno studente spagnolo, a sole 36 ore dall’accoltellamento di un altro giovane, sempre per rapina.

La collanina

Alle 5.40 in via Romagna i due studenti e un terzo amico sono stati avvicinati dal gruppo, quattro o cinque persone, che hanno aggredito uno dei due spagnoli, picchiandolo perché si opponeva alla rapina. Il ragazzo è comunque riuscito a non farsi portare via la collanina che portava al collo, ma poco il suo amico, che era intervenuto per aiutarlo, dopo si è accasciato a terra, colpito al fianco sinistro da una coltellata che gli ha procurato una ferita superficiale e che non ha leso organi interni. Il 22enne è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, dove la ferita è stata suturata. Il ragazzo rapinato ha riportato solo lievi contusioni e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il raid di giovedì

I tre giovani - il terzo è un 21enne, anche lui spagnolo - tutti amici e studenti spagnoli provenienti dallo stesso istituto, avevano passato la serata nella discoteca Alcatraz di Milano, e stavano rincasando ormai quasi all’alba quando sono stati avvicinati dalla gang. Una delle tante che circolano per Milano e creano problemi sia sotto il profilo dei reati predatori sia sotto quello dell’ordine pubblico, e si concentrano nelle aree di movida, nei centri commerciali, nelle grandi piazze. Giovedì sera, all’esterno del grande Merlata Bloom, nel quartiere Gallaratese, un 19enne italiano di origine marocchina che era con la fidanzata è stato accoltellato da un giovane nordafricano, che poi è scappato portandosi via il suo iPhone e il monopattino. Ferito alla schiena, alla testa e a una mano, il 19enne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Le indagini della squadra mobile e del commissariato Bonola sono partite dai testimoni e dalle telecamere di Cascina Merlata e gli investigatori continuano a lavorare per identificare l’aggressore, che pare fosse stato già visto in zona mentre un altro dei presenti, in passato, avrebbe litigato con la vittima.

