Accoltellato sul lungomare 

La discussione davanti a un locale, le minacce forse per uno “sconfinamento” non tollerato o per un debito. Diverse persone, poco prima dell’una di ieri, avrebbero assistito alla violenta aggressione di un ragazzo olbiese di poco più di vent’anni. La “punizione” del giovane sarebbe avvenuta in via Redipuglia, sul lungomare di Olbia, poco lontano da un bar. La vittima sarebbe stata inseguita e raggiunta da una persona armata probabilmente con un coltello a serramanico, colpita più volte con fendenti al viso, al collo e alla testa. Le coltellate avrebbero causato ferite gravissime. In particolare una molto profonda nella gola da parte a parte. I soccorritori hanno capito immediatamente che non c’era tempo da perdere, il ragazzo è stato aiutato e ha avuto le prime cure vicino al monumento ai caduti. È stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Un’altra scena di violenza in strada a Olbia, come succede ormai da mesi. Mentre il personale medico prestava le prime cure alla vittima, il responsabile dell’accoltellamento era già in fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Olbia, coordinati dal dirigente Fabio Scanu. Dopo la prima informativa al pm di turno e gli elementi raccolti in ospedale, la Procura di Tempio ha aperto una inchiesta per tentato omicidio. Dal Commissariato non è trapelato nulla, ma in serata una persona sarebbe stata sentita dagli investigatori. Fortemente sospettato è un uomo, circa trent’anni, nordafricano, che avrebbe avuto una discussione con il giovane olbiese. L’ipotesi di tentato omicidio è motivata con la gravità delle ferite, la lama del coltello sarebbe arrivata a pochi millimetri dalla carotide. Per ora non ci sono certezze sulle responsabilità del sospettato. Ha rilasciato una breve dichiarazione il legale della famiglia della vittima, Pietro Carzedda: «I pochi elementi che abbiamo confermano il tentato omicidio».

Escalation di violenza

Negli ultimi mesi a Olbia sono state ferite almeno tre persone (una è stata scaraventata da un’auto in corsa in viale Aldo Moro e avrà conseguenze permanenti) e la Questura di Sassari ha ordinato la sospensione della licenza per sei locali (teatro di violenze). Il Ris di Cagliari si sta occupando di un egiziano (difeso dall’avvocata Cristina Cherchi) accusato di tentato omicidio.

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