Accoltellato per una sfida sui drink 

Una maledetta scommessa su chi avrebbe bevuto di più. Luca Mameli, 35 anni di Capoterra, è morto per una sfida a colpi di drink. E a ucciderlo, nella passeggiata del lungomare del Poetto di Quartu quando locali e discoteche erano oramai chiuse, è stato Alessio Desogus, 21 anni di Flumini. Perché la gara ad alto tasso alcolemico, come ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile grazie alle numerose testimonianze raccolte dopo il delitto, è degenerata presto in rissa: il giovane ha colpito, con una coltellata al torace, Mameli crollato a terra dopo una ventina di metri in un lago di sangue. «Non volevo ucciderlo. La lama del coltello è scattata senza che me ne accorgessi. Sono mortificato: è un peso che mi porterò dietro per tutta la vita», le parole di Desogus nell’interrogatorio fiume davanti al sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, iniziato mercoledì sera e terminato a notte fonda, sfociato poi nel fermo di indiziato di delitto. Il ventunenne è stato così accompagnato in carcere a Uta. Il fratello di cinque anni più grande, anche lui sentito a lungo dal magistrato e dagli investigatori, è stato invece rilasciato. La sua posizione, così come quella di altri giovani, verrà valutata dagli inquirenti: c’è chi rischia di essere indagato per favoreggiamento e per aver partecipato alla rissa.

Il pericolo

Difeso dall’avvocata Maria Lucia Mancosu (che ha assistito anche il fratello durante l’interrogatorio di mercoledì), Alessio Desogus sarà oggi davanti al gip per la convalida del fermo. Il provvedimento della custodia cautelare in carcere è scattato per il quadro indiziario grave emerso dalla testimonianze, tutte più o meno concordanti, dalla versione ritenuta inverosimile dell’apertura del coltello mentre l’indagato sferrava un pugno e dal pericolo di fuga considerato che il ventunenne si era reso irreperibile per diverse ore, insieme al fratello, dopo il delitto. Come ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, da Veronica Madau e da Mecca, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Quartu diretti da Michele Venezia e dal vice Ignazio Secci, i due giovani si sono allontanati dal luogo dell’omicidio forse con due amici: Alessio Desogus ha gettato il coltello dall'auto nello stagno di Molentargius nel tratto di viale Colombo (l’arma nonostante le ricerche non è stata ancora trovata) e ha bruciato i vestiti sporchi di sangue nella zona del Margine Rosso.

In albergo

Poi sono spariti nel nulla per gran parte della giornata di mercoledì. Hanno trascorso, dormendo, la mattinata in un albergo di Cagliari andando via poco prima dell'arrivo degli investigatori che erano oramai sulle loro tracce. Sono così scattate le perquisizioni delle abitazioni e negli ovili dei loro familiari. Verso le 18 di mercoledì l’avvocata dei due fratelli ha chiamato la Polizia per dire che erano nel suo studio. Sono così stati portati in questura proprio mentre era in corso la raccolta delle numerose testimonianze. Qui la confessione del più giovane che ha però negato di aver colpito volontariamente il rivale. Tesi ritenuta proco credibile dalla Procura.

I cappellini e le foto

Il gran lavoro dei poliziotti aveva comunque permesso, nonostante un po’ di reticenza iniziale dei testimoni e anche la confusione dettata dall’alcol in corpo di molti giovani sentiti in questura, di risalire ai due fratelli Desogus. Anche grazie alla collaborazione del titolare del locale notturno dove il gruppo dell’indagato aveva trascorso la notte in una festa. Le foto ufficiali della serata, consegnate dai gestori, hanno portato all’identificazione di Alessio Desogus che indossava un cappellino con delle pagliette colorate, le stesse ritrovate sul luogo dell’omicidio. Ora si attende anche l’autopsia sul corpo della vittima: l’incarico è stato affidato al medico legale Roberto Demontis e verrà svolta oggi o domani. La famiglia di Luca Mameli si è costituita parte civile.

I precedenti

Il ventunenne (22 anni il prossimo 31 agosto) ha diversi precedenti. Nell’agosto del 2021 è stato denunciato per aver accoltellato un uomo nei parcheggi del parco acquatico Diverland a Quartucciu: per questo è stato denunciato per lesioni. Nell’aprile del 2017, appena quindicenne, era finito al centro di un’operazione della Polizia che aveva sgominato una banda con base a Quartu dedita a furti, rapine in villa e attentati su commissione. Operazione ribattezzata “stirpe” per la presenza di diversi Desogus tra gli indagati.

