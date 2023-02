Accoltellato durante la festa di Carnevale  

Una vicenda che secondo gli inquirenti sarebbe nata, come detto, per futili motivi. Non è da escludere che i due si siano recati a Castiadas, per assistere alla sfilata di Carnevale. Mentre nella borgata si faceva festa, sarebbe nata la discussione, dai toni sempre più accesi. Forse qualche parola di troppo. Fatto è che a un certo punto Daniele Marongiu è stato raggiunto da un fendente a un fianco: la lama per fortuna si è fermata prima di ledere organi vitali.

L’inchiesta non sarebbe comunque ancora finita: tra l’altro i militari attendono anche l’occasione di interrogare il ferito per completare il quadro investigativo prima del rapporto finale alla Procura della Repubblica di Cagliari che ieri ha ricevuto il primo dossier informativo sull’episodio.

Una discussione in strada a Olia Speciosa, poi una coltellata: a terra, con una ferita a un fianco, resta un ventenne di Villaputzu. All’origine dell’accaduto vi sarebbero futili motivi sui quali i carabinieri della Compagnia di San Vito stanno portando avanti gli accertamenti. Sotto accusa è finito al momento un 18enne di San Vito, studente: gli investigatori hanno ipotizzato l’accusa di lesioni. Recuperato anche il coltello che su disposizione del magistrato, è sato sottoposto a sequestro come corpo di reato.

In ospedale

Il ferito, Daniele Marongiu, 20 anni di Villaputzu, si trova ora ricoverato al Santissima Trinità: i sanitari del Pronto soccorso gli hanno prestato le prime cure giudicandolo guaribile in trenta giorni.

I soccorsi

Sarebbero stati alcuni amici a soccorrere il ferito e ad accompagnarlo in macchina all’ospedale San Marcellino di Muravera. Qui il ferito ha ricevuto le prime medicazioni con la decisione poi di trasferire il ventenne all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove il ragazzo è stato ricoverato con una prognosi di trenta giorni di cure, salvo complicazioni.

Le indagini

Le indagini, coordinate dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, sono scattate immediatamente con l’interrogatorio di diverse persone: in poco tempo i militari avrebbero in parte ricostruito quanto accaduto Olia Speciosa, mentre la sfilata di carri e maschere attraversava le strade della borgata turistica in un clima di grande spensieratezza. L’accoltellamento non avrebbe nulla a che fare con la festa.

Testimoni

Oggi gli inquirenti dovrebbero sentire altri eventuali testimoni per chiudere il cerchio dopo la denuncia a carico dello studente 18enne di San Vito. Comprensibile il riserbo delle forze dell’ordine.

Nei prossimi giorni, l’indagato potrebbe essere interrogato dal magistrato con l’assistenza del suo legale di fiducia. Un’occasione per raccontare la sua verità sull’episodio. (r. s.)

