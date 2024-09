Accoltellato dai nipoti, maltrattava la sorella 

Reggio Calabria. Era stato salvato dai carabinieri che lo avevano soccorso dopo che i suoi due nipoti lo avevano accoltellato, proprio vicino alla caserma, ma adesso quegli stessi carabinieri gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per stalking. Quell’aggressione, infatti, non aveva convinto i militari che, scavando sul movente, sono giunti alla conclusione che l'accoltellamento faceva seguito ad anni di soprusi messi in atto dal ferito ai danni della sorella, madre dei due ragazzi.

Provvedimento restrittivo emesso dopo che l'uomo, ai carabinieri che gli notificavano un divieto di avvicinamento alla parte offesa, ha detto di stare tranquilli perché era lui che non voleva avvicinarsi alla sorella aggiungendo che quando si sarebbe avvicinato sarebbe stato per l'ultima volta.

Il fatto è accaduto a Taurianova, nel reggino, l'11 luglio scorso. I carabinieri in servizio nella tarda serata erano accorsi in strada sentendo le grida di un uomo. Dopo averlo soccorso, i militari si erano messi alla ricerca degli autori del ferimento, individuati poi in due nipoti della vittima grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza. I nipoti erano stati quindi arrestati in flagranza di reato. La vicenda, però, ha fatto sorgere dei dubbi negli investigatori che avevano ritenuto fuori dal normale il comportamento dei ragazzi, entrambi incensurati.

