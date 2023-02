Accoltellato a Termini, grave un turista 

Roma . Torna la paura nella stazione Termini. Dopo l'accoltellamento di una turista israeliana il 31 dicembre scorso, domenica sera una nuova aggressione. Vittima un 46enne di Milano, che durante una rapina è stato colpito con tre fendenti all'addome ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato tre magrebini, tutti senza fissa dimora che gravitano nella zona del principale scalo ferroviario della Capitale. Hanno tra i 18 e i 40 anni e secondo quanto accertato dagli inquirenti, che contestano il tentato omicidio, l'autore materiale dell'accoltellamento è il quarantenne che ha precedenti.

Venti euro e il cellulare

Il fatto è avvenuto intorno alle 23,30 del 5 febbraio scorso a poca distanza da un fast food di via Giolitti, nei pressi di uno degli ingressi dello scalo. Per identificare i tre sono stati determinanti i video di una telecamera presente in zona che hanno immortalato le fasi della drammatica rapina. La banda si è avvicinata all'uomo e lo ha rapinato di 20 euro e del cellulare. Arturo Luca Battisti, milanese a Roma per qualche giorno, è stato raggiunto da almeno tre colpi all'addome. L'uomo ha cercato anche di inseguire i tre ma è poi crollato a terra a causa delle ferite. Immediatamente è scattata la caccia ai tre aggressori. Gli agenti li hanno bloccati dopo alcune ore, vicino al luogo della rapina.

Il precedente

La vicenda ricorda quanto avvenuto l'ultimo giorno dell'anno all'interno della stazione e che ha poi portato ad un rafforzamento dei controlli in tutta l'area. Restò ferita una ragazza israeliana di 24 anni. Autore dell’accoltellamento Aleksander Mateusz Chomiak, polacco di 25 anni senza fissa dimora, arrestato alcuni giorni dopo a Milano. Il ventenne accoltellò, senza alcun movente, la ragazza che era intenta a prelevare dai biglietti da una delle macchinette automatiche. Anche in questo caso l'aggressione venne ripresa da una telecamera e il video finì online. Per Chomiak la Procura ha chiesto il giudizio immediato.