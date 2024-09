Accoltellato a morte dopo la festa: in carcere un amico 

Una domenica di sangue, due bambine rimaste senza padre e tre comunità sconvolte. È questo il pesante bilancio dell’omicidio che si è consumato ieri prima dell’alba in una casa di via Tuveri, ad Assemini, dove un gruppo di amici si era ritrovato dopo aver trascorso la notte alla festa di Santa Greca, a Decimomannu. La vittima è Alessandro Cambuca, 27enne di Villaspeciosa con origini familiari a Siliqua e solide radici a Decimomannu (qui aveva frequentato le scuole medie e giocato a calcio nella “Decimo 07”): ferito poco prima delle 5 del mattino da due coltellate al collo e al petto e trasportato in condizioni critiche al Brotzu di Cagliari, nonostante le cure che gli sono state prestate è morto intorno alle 11,30 in ospedale. Era padre di due bambine: la prima, di 7 anni, nata da una relazione poi conclusa, la seconda, di 2 anni, concepita con l’attuale compagna, la decimese Azzurra Maccioni.

Una fuga inutile

Per il delitto è in stato di fermo un 24enne di Decimomannu, Fabio Concas: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dai carabinieri e interrogato a lungo nella caserma di Assemini dal magistrato titolare dell’inchiesta, Marco Cocco. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. In serata il trasferimento nel carcere di Uta.

La dinamica di quanto accaduto fra le mura della casa non intonacata al civico 16 di via Tuveri è ancora incerta. Gli inquirenti stanno procedendo per gradi. Pare che omicida e vittima si siano ritrovati lì assieme ad altri amici di rientro dalla sagra decimese, con l’intento di riposare. Qui, per cause ancora da chiarire, Concas avrebbe accoltellato Cambuca.

L’aggressore, dopo aver ferito l’amico, è fuggito mentre il ferito, sanguinante, ha chiesto aiuto agli altri amici presenti in casa, bussando con furia alle porte delle stanze dove dormivano e raccontando loro di essere stato aggredito da Fabio Concas. Uno degli amici ha telefonato immediatamente al 112 chiedendo soccorsi. In via Tuveri, oltre alle ambulanze del 118 che hanno caricato a bordo Cambuca e sono partite a tutta velocità verso il Brotzu, sono arrivati i carabinieri della stazione di Assemini e della Sezione radiomobile di Cagliari. Concas non c’era. Sparito anche il coltello. Le ricerche sono state rapide. A metà mattina, il 25enne era già stato rintracciato e fermato.

Le reazioni

La notizia della morte di Alessandro Cambuca ha raggiunto i sindaci di Villaspeciosa Gianluca Melis e di Assemini Mario Puddu a Decimomannu, dove insieme alla padrona di casa Monica Cadeddu e a vari altri colleghi, assistevano alla processione e alla messa in onore di Santa Greca. «Lo conoscevo da sempre», commenta il sindaco Melis: «Un bravo ragazzo, un po’ vivace ma sempre gentile ed educato. Sono allibito e profondamente addolorato». Sgomento anche il primo cittadino di Assemini: «La nostra – dice Puddu – è una piccola comunità, ci conosciamo tutti e tragedie del genere colpiscono. Non sono abituato a ricevere notizie del genere, sono frastornato». Scossa anche Monica Cadeddu: «Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Alessandro», ha dichiarato. «Questa tragedia – ha aggiunto – ha però colpito anche la famiglia dell’altro giovane coinvolto nell’aggressione. E allora credo che in questi momenti il silenzio sia una grande manifestazione di solidarietà ma anche un momento di riflessione per tutti». I familiari della vittima si sono affidati agli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba.

