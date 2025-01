Accoltellata dopo la lite in casa 

“Urla agghiaccianti”. Le ha sentite, ieri all’ora di pranzo, la vicina di casa di Roberta Mazzone, 50 anni, colpita dai fendenti di un coltello da cucina impugnato da Domenico Ottomano, zio 55enne del compagno. «Dormivo e pensavo di star facendo un incubo». Ma invece era la realtà di un’aggressione avvenuta in una casa della strada vicinale Cabu d’Ispiga alle 13.30, traversa della S.V. Filigheddu, nel quartiere di Monte Rosello Alto.

Coltellate inferte al rene e al polmone dopo un litigio avvenuto in una stanza interna della casa che si dispiega su due piani, l’ultima di un paio di caseggiati in cui convivono in tutto quattro famiglie. «Noi non abbiamo sentito niente», riferisce il fidanzato della donna che abita di fronte alla vittima, «ma a un certo punto è entrata Roberta da noi in un bagno di sangue».

Il movente

A motivare l’aggressione, secondo quanto ha riferito Ottomano agli inquirenti, sarebbe stata la continua richiesta di soldi da parte della donna per pagare le bollette. Il 55enne, che percepisce solo una piccola pensione di invalidità, poche centinaia di euro, ed era ospite del nipote dallo scorso luglio, non sarebbe riuscito a far fronte ai pagamenti che si erano fatti più impellenti fino allo scontro di ieri. Conditi, sempre a quanto riferisce lui, dalla minaccia che senza i denari avrebbe dovuto andarsene via dal primo febbraio.

Ottomano, assistito dalla legale Letizia Forma, sostiene che sarebbe stata la donna a estrarre il coltello e nella colluttazione ci sarebbe finita sopra. L’uomo avrebbe poi gettato per terra l’arma spezzandola, chiamando le forze dell’ordine e facendosi trovare dagli agenti della polizia di Stato all’esterno della casa. Ora, dopo l’interrogatorio, si trova a Bancali con l’accusa di tentato omicidio, una svolta dell’esistenza che certo non si sarebbe mai immaginato mesi fa quando aveva lasciato Bari, a quanto pare per stare lontano da alcuni ambienti borderline, per raggiungere la Sardegna. Titolare del fascicolo sulla vicenda è la sostituta procuratrice Elisa Succu che ha incaricato il dirigente della squadra mobile Michele Mecca e gli agenti della questura di indagare su quanto avvenuto, e la Scientifica già ieri faceva le prime rilevazioni nell’abitazione dove si trovava una lunga scia di sangue. Ed è quanto ha finito con lo scoprire il nipote dell’accusato che, tornato da lavoro intorno alle 16, si è imbattuto nei poliziotti e, una volta appreso l’accaduto, ha gridato: «E lo stavo pure ospitando!»

Le condizioni della donna

Intanto la 50enne è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata dove, in tarda serata, è finita sotto i ferri per un intervento urologico e in seguito in terapia intensiva. «Non ci è mai capitato di sentire litigi», dicono i residenti del complesso, «ma qui ci facciamo tutti gli affari nostri». E per “qui” si intende un’area di case occupate, quasi immerse nel nulla della campagna, dove ognuno fa per sé con gli allacci di luce e acqua. «Roberta era sempre gentile», confidano, «e lavorava come badante per gli anziani». Di solito tornava dai turni all’ora di pranzo, come è accaduto anche ieri, quando si è scatenata la furia contro di lei.

RIPRODUZIONE RISERVATA