Accoltellata alle spalle in cucina  

Luciano Hellies è rimasto in silenzio davanti al giudice. Il 77enne accusato di aver ucciso a coltellate la moglie Ignazia Tumatis, di diciotto anni più giovane, nell’interrogatorio di garanzia, di ieri mattina, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Assistito dall’avvocato Roberto Olla, non ha rilasciato nemmeno dichiarazioni spontanee per provare, se mai fosse possibile, a spiegare cosa lo abbia portato a colpire con una decina di fendenti quella donna che – nonostante i due da tempo vivessero da separati in casa – era la madre delle loro quattro figlie e nonna degli adorati nipotini. Dopo alcune ore dall’interrogatorio, è poi arrivata l’ordinanza a conferma della custodia cautelare in carcere. Il pensionato resta così nel penitenziario di Uta. Cosa sia accaduto giovedì verso le 23 nell’abitazione al piano terra di via Podgora 5 è stato ricostruito dalla Polizia: Ignazia Tumatis è rientrata a casa e il marito le ha chiesto il perché non fosse tornata per cena. C’è stata una breve discussione nella cucina e quando la donna gli ha detto che era libera di fare quello che voleva, il 77enne ha afferrato un coltello, colpendo la moglie più e più volte. Poi ha chiamato una figlia: «Ho ucciso tua madre».

L’autopsia

Venerdì sera il medico legale Roberto Demontis ha svolto l’autopsia sul corpo della donna. L’esame è durato quasi cinque ore e ha confermato che le coltellate sarebbero state una decina. E non ci sarebbe stato un fendente in particolare ad uccidere Ignazia Tumatis, ma i diversi colpi, molto profondi e quasi tutti alla schiena. Probabilmente la donna, dopo la discussione, si è voltata per dirigersi verso la sua camera. Hellies l’avrebbe raggiunta alle spalle, colpendola più volte, forse anche quando lei è crollata a terra, sul pavimento. Il medico legale sta predisponendo la relazione finale, con tutti i dettagli, da inviare in Procura: l’inchiesta è nelle mani della pm Diana Lecca.

Sotto sequestro

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, intervenuti per primi sul luogo del delitto, e dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno svolto le indagini, è stato lo stesso Hellies a chiamare una figlia e dirle quello che aveva fatto. Immediata poi la telefonata al numero unico per le emergenze: le pattuglie della Polizia hanno raggiunto subito via Podgora, anche perché qualcuno aveva già segnalato le urla provenienti proprio da quella abitazione. I poliziotti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno trovato il pensionato in casa, vicino al corpo senza vita della moglie. Tutto intorno, sangue. Le uniche parole dette dall’uomo alle tre figlie arrivate sul posto (una quarta vive fuori Sardegna) e agli agenti sono state: «Mi ha riso in faccia». Sono gli investigatori della Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori, a completare le indagini, sentendo l’uomo, i famigliari e i vicini. Dopo i rilievi della Scientifica, l’appartamento è stato messo sotto sequestro, così come il coltello da cucina, l’arma del delitto.

La coppia

Che i due vivessero da separati in casa era noto a tutti. Ignazia Tumatis da oltre un anno aveva una vita sua, fatta di volontariato, sport, altre amicizie, lavoretti saltuari per mantenersi e affrontare le spese con più serenità. Ma al primo posto c’era sempre la famiglia: era un punto di riferimento per le figlie e gli adorati nipoti. Con il marito il rapporto di coppia era arrivato al capolinea. E probabilmente Luciano Hellies dentro di sé non ha mai accettato la nuova vita della moglie. E quando giovedì notte Ignazia Tumatis glielo ha ricordato, lui ha afferrato un coltello, usato poco prima per tagliare il formaggio, e ha colpito la moglie che aveva deciso di volersi fare un’altra vita, restando però in buoni rapporti con il padre delle loro quattro figlie.

