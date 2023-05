Accoltellamento in piazza: condanna a otto anni e due mesi 

Otto anni e due mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici e trasmissione degli atti alla procura per la presunta falsa testimonianza di due persone: sono le decisioni dei giudici di Tempio per l’accoltellamento di piazza Del mercato. Gianfranco Pittorru, 50 anni, olbiese, è stato riconosciuto responsabile del reato di tentato omicidio per aver colpito con una coltellata all’addome Chaabane Znaidi, 35 anni, tunisino, residente in città. I fatti sono avvenuti a Olbia alla fine del 2020. In una delle ultime udienze, anche sulla base delle richieste del difensore, il penalista Giampaolo Murrighile, la contestazione era stata “alleggerita” in lesioni gravissime. Ma dopo un rinvio tecnico e un’integrazione dell’istruttoria, in aula è arrivato il pm Daniele Rosa che ha di nuovo cambiato la contestazione ritornando a quella originaria del tentato omicidio, così come insisteva la legale di parte civile, l’avvocatessa Giovanna Porcu. La sentenza accoglie in toto la linea della parte civile, che ha sempre insistito sulla presunta volontà, da parte di Pittorru, di infliggere una ferita mortale alla vittima. Secondo la difesa invece la storia è un’altra: il penalista Giampaolo Murrighile, parlando della condotta di Pittorru, ha descritto la reazione di una persona costretta a difendersi per non soccombere durante l’aggressione. Il Tribunale (collegio presieduto da Claudio Cozzella) ha trasmesso alla Procura gli atti per presunte false dichiarazioni di due testi a favore di Pittorru.

RIPRODUZIONE RISERVATA