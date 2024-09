Accoltellamento, fermato aviere Usa 

PORTOGRUARO. All’alba di ieri un ragazzo è stato ferito gravemente con tre coltellate alla schiena durante una rissa nel parcheggio della discoteca Palmariva. Per l’episodio, dai contorni ancora non chiari, i carabinieri hanno fermato due giovani, uno dei quali è un militare della base Usaf di Aviano, una struttura militare italiana utilizzata da personale dell’aeronautica statunitense.

Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori la rissa è iniziata nel parcheggio subito dopo la chiusura del locale e ha coinvolto subito più persone, culminando nell’accoltellamento del 30enne di origini straniere. A quel punto la fidanzata della vittima è corsa in discoteca per chiedere aiuto: l’uomo è stato trasportato nell'infermeria del locale per tamponare le ferite e bloccare la copiosa emorragia causata dalle coltellate, in attesa dell’ambulanza che lo ha condotto in ospedale.

«Uno scherzo»

Fino all’arrivo dei soccorritori il trentenne è sempre rimasto cosciente. Mentre veniva medicato nel locale i giovani sospettati di essere gli autori dell’aggressione sono fuggiti in auto, ma sono stati individuati poco dopo dai carabinieri in base alle indicazioni fornite dalla security e dal personale del locale. Quanto al movente che ha scatenato la rissa, i carabinieri lo stanno vagliando attentamente perché appare al momento poco verosimile. Il giovane che è stato ferito, secondo quanto ha riferito lui stesso, stava raggiungendo la sua automobile nel parcheggio quando ha notato due persone dentro un’altra vettura e ha aperto la portiera, per fare uno scherzo. La reazione dei due che si trovavano nel veicolo è stata immediata e violenta, con l’epilogo delle coltellate alla schiena. I ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, dopo essere stati individuati dai carabinieri sono stati portati in caserma a Portogruaro per delineare le singole responsabilità. Sono stati ascoltati e poi sottoposti dal medico legale Antonello Cirnelli, su incarico della Procura di Pordenone, ad accertamenti per verificare la compatibilità delle ferite della vittima con quelle riportate da loro.

