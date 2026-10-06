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Oliena.
07 ottobre 2026 alle 00:53

Accoltellamento durante la festa, chiesti 6 anni e mezzo  

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Per l’accusa, rappresentata dalla pm Roberta Guainella, fu un vero agguato, un’imboscata carica di violenza che poteva avere esiti tragici, come successe qualche mese prima nella rissa di carnevale in Ogliastra quando un giovanissimo perse la vita. Per questo ha sollecitato una condanna a sei anni e mezzo carico di Giovanni Sale, il 19enne di Oliena accusato di aver ferito a coltellate il compaesano 29enne Carlo Boi durante la festa di San Lussorio, nell’agosto dello scorso anno. Per la difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Tazzari, invece, è una vicenda da ridimensionare, con una qualificazione di lesioni aggravate. Sono le due diverse letture emerse ieri nel Tribunale di Nuoro nel processo in giudizio abbreviato. Secondo la Procura, all’alba di quella mattina, al termine di una lite scoppiata davanti a un bar del centro, Sale avrebbe estratto un coltello e colpito Boi con due fendenti, uno all’addome e l’altro all’inguine, per poi fuggire. Ricostruzione che, per l’accusa, configura un’azione deliberata. La difesa ha evidenziato come fu lo stesso Sale a costituirsi, e nemmeno la vittima fece il suo nome. Fu arrestato, ma aveva anche scritto una lettera di scuse. La vittima, assistita dall’avvocato Martino Salis, ha scelto di non costituirsi parte civile.

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