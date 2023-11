Accoltella tre bimbi e una maestra fuori da scuola 

Dublino. Sangue e sgomento in Irlanda, dove un aggressore solitario ha accoltellato nel cuore di Dublino, di fronte a una scuola elementare, tre bambini e una donna, prima di finire a sua volta ferito e bloccato da diversi passanti. La Garda, la polizia irlandese, ha inizialmente accantonato un’ipotetica pista terroristica; salvo poi precisare di non voler per ora escludere a priori «alcun movente» e di non confermare come certa né la versione del raptus di uno squilibrato, né quella d’un attacco per un qualche delirio personale. Mentre sui social circolano già indiscrezioni secondo cui l’assalitore sarebbe un algerino, finito in passato nei radar degli investigatori.

E in piazza si segnala l’immediata protesta di drappelli di simpatizzanti della destra nazionalista. Tutto si è consumato nel primo pomeriggio, dopo la fine delle lezioni, all’ora d’uscita dall’istituto scolastico, la Gaelscoil Choláiste Mhuire, nella centralissima Parnell Square. L’uomo armato di coltello, un 50enne, si è scagliato dapprima contro la donna - «un’insegnante eroina» di poco più di 30 anni – poi contro tre bambini attorno ai 6 anni d’età. Finché non è stato circondato e atterrato ancor prima dell’arrivo degli agenti che, nel giro di qualche minuto, lo hanno preso in custodia, come ha riferito all’emittente pubblica Rte una testimone oculare, Siobhan Kearney: tratteggiando scene di terrore e orrore in pieno giorno. Una delle piccole vittime, una bimba, e la maestra intervenuta per cercare di fare da scudo hanno riportato ferite definite “gravi” dai medici. Anche gli altri due scolari sono stati ricoverati, ma in condizioni meno preoccupanti.

