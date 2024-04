Accoltella lo zio e si costituisce 

SONDRIO. Ha ucciso lo zio a coltellate dopo una lite nella villa dove viveva. Poi, dopo aver vagato per ore, ha telefonato ai carabinieri: «Venite ad arrestarmi a Poggiridenti, ho ammazzato mio zio». Nel tardo pomeriggio di sabato i militari hanno arrestato Luca Michele Iannello, 24 anni. Resta da capire perché abbia aggredito lo zio Davide Conforto, 62 anni, studi da designer allo Ied, un passato a Sassari con l’ex compagna da cui ha avuto un figlio, una passione per l’informatica (libero professionista internet, si definiva su linkedIn) e la musica.

Il nipote lo ha colpito al torace ed alla gola con un coltello da cucina. I carabinieri – arrivati sul posto insieme al personale sanitario – hanno trovato il giovane che li aspettava nel giardino della villa in via Masoni, la strada che attraversa il paese. La scena del crimine è stata isolata, i militari hanno acquisito le prime informazioni da Iannello e lo hanno condotto nella caserma di Largo Sertoli, dove lo hanno dichiarato in arresto per omicidio volontario. Ieri mattina è stato portato in carcere a Sondrio. «Avevamo sentito che c’erano un po’ di diatribe fra zio e nipote, che da quel che ho potuto capire vivevano insieme – ha detto Giovanni Piasini, sindaco di Poggiridenti - ma mai si sarebbe pensato a un delitto così efferato».

RIPRODUZIONE RISERVATA