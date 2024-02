Accoltella la prof: arrestato 

Varese. «Problematico»: taglia corto chi lo conosce all'Enaip, l'istituto professionale alle porte di Varese dove ieri mattina, al primo giorno di rientro a scuola dopo alcuni mesi di stage, uno studente di 17 anni nell'atrio della scuola ha estratto un coltello a serramanico preso da casa e ha dato tre coltellate alla schiena a una delle sue insegnanti, Sara Campiglio, 57 anni. La donna ora è in ospedale dopo una delicata operazione, ma non è in pericolo di vita.

Gli agenti della Squadra mobile e la Procura dei minori di Milano dovranno capire come quel ragazzo problematico, ma che non aveva mai avuto comportamenti da bullo, sia diventato un potenziale assassino: non ancora compiuto 18 anni ed è stato arrestato per tentato omicidio. Gli investigatori stanno verificando se nei giorni scorsi tra l'insegnante e lo studente ci sia stata, come sembra, tensione e per accertarlo sentiranno anche il personale e i compagni di classe.

L'Enaip si affida a un comunicato: «La scuola è consapevole della gravità dell'accadimento e si è già attivata per dare ai ragazzi e ai docenti un supporto psicologico al fine di affrontare al meglio la situazione per quanto possibile». E vuole sottolineare che «il ragazzo è sempre stato seguito con competenza e professionalità dalla scuola e accompagnato per un miglioramento delle sue competenze psico-attitudinali». Non è bastato perché, senza un motivo apparente, intorno alle 8, la sua violenza è esplosa. «È stato molto veloce, quasi non ci siamo resi conto di quanto è successo, non c'erano stati diverbi, è stato improvviso: è arrivato di corsa e l'ha colpita», racconta una collega dell'insegnante ferita.

«Non c'è stata nessuna lite, nessun diverbio. Ha preso ed è andato», ricostruisce sicura la donna che ha soccorso la collega cercando di tamponare il sangue. Il ragazzo è stato bloccato senza che opponesse resistenza e il tutto è successo quando gli altri studenti erano già in classe». All'uscita i ragazzi escono quasi in corteo per tenere distanti giornalisti e telecamere. Qualcuno è turbato, altri assumono un atteggiamento spavaldo. Scoppia qulache petardo e parte un coro di insulti verso i cronisti. Per il procuratore dei Minori facente funzione di Milano, Luisa Russo, quello accaduto nell'androne dell'Enaip è un fatto "di estrema gravità che sarà valutato con la massima attenzione".

