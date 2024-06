Accoltella la moglie e poi si suicida  

Roma . È scesa in strada, coperta di sangue, gridando e chiedendo aiuto. Sul viso e sul corpo aveva i segni delle coltellate inferte dal marito, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella loro casa. È accaduto nel primo pomeriggio a Grottarossa, alla periferia nord di Roma. Erano da poco passate le 14 quando è scattato l’allarme in via Castel Cellesi. Alcuni vicini hanno sentito le urla disperate della donna, una cittadina dello Sri Lanka di 53 anni. Un vicino l’ha soccorsa facendola entrare in casa fino all’arrivo dell’ambulanza. La donna è stata trasportata al policlinico Gemelli dov’è stata ricoverata. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

È stata colpita in più punti: alla mano e allo zigomo, prima di riuscire a uscire dall’appartamento in cui viveva con il marito da circa un anno e mezzo. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto. Così i militari si sono recati nell'appartamento da cui era fuggita la 53enne facendo la tragica scoperta. In casa c'era il marito, un connazionale di 57 anni, morto impiccato con un lenzuolo. Fin dai primi momenti si è ipotizzato un tentato omicidio-suicidio. La coppia era sposata da tanti anni e aveva due figli. Apparentemente sembra non ci fossero particolari problemi tra moglie e marito. L'ipotesi è che l'uomo si sia scagliato sulla moglie con un coltello al culmine di una lite nata per motivi ancora da chiarire. Alcuni vicini li avrebbero sentiti discutere poco prima che la donna scendesse in strada. I carabinieri stanno ascoltando in queste ore parenti, conoscenti e testimoni per poter ricostruire con esattezza quello che è accaduto nell'appartamento. Si scava nella vita dei due coniugi, che vivevano in Italia da tempo, per capire cosa abbia scatenato la lite culminata in tragedia. Al momento non si esclude nessuna pista: da motivi di gelosia a questioni economiche. Non appena le condizioni della donna lo permetteranno verrà ascoltata dagli investigatori. Dal suo racconto potrebbero emergere elementi utili per fare luce sul movente.

