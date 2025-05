Accoltella la moglie e muore nella fuga  

Parma . Ha accoltellato la moglie ed è fuggito lasciandola agonizzante in una pozza di sangue. Salito in macchina, l’uomo si è schiantato dopo poche centinaia di metri contro un furgone, ed è morto sul colpo, mentre i due muratori a bordo dell’altro mezzo sono rimasti feriti. Tutto è accaduto ieri mattina, poco dopo le 8,30 in un’abitazione di San Secondo, paese della bassa parmense. La donna, 48 anni, colpita con almeno cinque coltellate: al collo e al torace, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, la prognosi è riservata.

Le grida e l’orrore

Secondo la prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta dopo una lite tra i due coniugi, entrambi nordafricani. Le coltellate, le grida, l’orrore. Sono stati i figli a chiedere aiuto negli stessi istanti in cui, a poche centinaia di metri, il loro padre perdeva la vita in un incidente stradale. I due fratellini, di 7 e 10 anni, hanno suonato il campanello dell’abitazione di fronte. «La mamma sta male», hanno detto alla vicina che si è precipitata trovando la loro madre a terra, vicino alla porta del bagno, ancora cosciente. Del marito nessuna traccia in casa e proprio mentre la vicina chiedeva aiuto al 112, un’altra chiamata è giunta al numero delle emergenze per segnalare un incidente alle porte di San Secondo, sulla strada provinciale 10. Uno scontro frontale tra un’auto e un furgone, il conducente della vettura morto sul colpo, feriti i due muratori che erano a bordo del camion.

Erano arrivati nel 2023

Quando sono arrivati, i carabinieri e le ambulanze del 118 hanno scoperto che la persona deceduta era proprio il marito della donna aggredita in casa poco prima. La dinamica dello schianto, avvenuto su un rettilineo, è ancora al vaglio della polizia locale. Alcuni testimoni hanno visto l’auto invadere, a velocità sostenuta, per diverse decine di metri, la corsia di marcia opposta. Tra le cause del sinistro c’è anche l’ipotesi di un gesto estremo dell’uomo, 58 anni. La coppia, originaria delle Tunisia, ha altri due figli, di 14 e 17 anni, che ieri mattina erano a scuola, mentre i due fratelli più piccoli erano in vacanza. La donna era arrivata in Italia nel 2023, con i quattro figli, per raggiungere il marito già stabilitosi nella bassa parmense da alcuni anni. Lui lavorava come operaio. I due fratellini che hanno dato l’allarme, unici testimoni, sono stati trasferiti in un luogo protetto. In passato non risulta alcuna segnalazione ai servizi sociali del Comune o ai carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA