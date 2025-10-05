Accoltella la madre in faccia  

Litiga con la madre e l’accoltella ripetutamente al volto. È successo nella tarda serata di ieri in un’abitazione di via Cavour a Guspini. Protagonisti della vicenda un uomo di 63 anni, disoccupato e noto alle forze dell'ordine, e la mamma anziana, di 83 anni, convivente e costretta a letto a causa di gravi patologie legate all’età. La lite sarebbe avvenuta per questioni di denaro. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro intervenuti dopo essere stati avvertiti con una chiamata al 112 dalla stessa vittima prima che le sue condizioni peggiorassero. La donna, infatti, è ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto infatti sono interventi anche gli operatori del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale di San Gavino dove è stata ricoverata con prognosi riservata. I sanitari, dopo la stabilizzazione clinica, valuteranno se si renderà necessario portare la vittima a Cagliari per ricevere le cure del caso.

I fatti

Secondo fonti non confermate, sembra che il diverbio tra mamma e figlio fosse cominciato già alcune ore prima, nel pomeriggio: al rifiuto della donna di elargire una (piccola) somma di denaro, si sarebbe scatenata l’ira dell’uomo che avrebbe lasciato l’abitazione per poi farci ritorno all’ora di cena. In quel momento sarebbe ripartita la lite, degenerata poi nell’accoltellamento. La donna, seppur in evidente stato di agitazione, è riuscita a chiedere aiuto segnalando il comportamento sempre più instabile del figlio, che in quel momento stava dando in escandescenza.

Il raptus

All’arrivo della pattuglia dei carabinieri, i militari hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’abitazione, dove, in preda a un raptus di violenza, aveva colpito la madre al volto con un coltello da cucina, ferendola gravemente. Grazie alla tempestività dell’intervento, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a disarmarlo, evitando che l’azione degenerasse. L’uomo, al termine delle formalità di rito, nella notte è stato quindi trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio si inserisce nel quadro delle quotidiane attività di vigilanza e pronto intervento dell’Arma dei Carabinieri, che attraverso la propria presenza capillare sul territorio continua ad assicurare un presidio costante di sicurezza e tutela per i cittadini, anche nei contesti familiari più fragili.

