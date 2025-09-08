Accoltella il vicino: fermato un 48enne per tentato omicidio 

Le accuse, gli insulti. Poi spunta un coltello utilizzato per colpire alla pancia il rivale, un vicino di casa. Così la discussione, sembra per questioni sentimentali, in un’abitazione in via Ardenne 3, nel cuore di San Michele, finisce nel sangue. E mentre l’ambulanza del 118, ieri alle 19, accompagna d’urgenza all’ospedale Brotzu il ferito, Giangiorgio Siddi, 37 anni, i carabinieri della compagnia di Cagliari impiegano poco a rintracciare e fermare il presunto responsabile: Giovanni Medas, 48 anni, viene fatto salire su una vettura e portato negli uffici della caserma di via Nuoro. Questione di ore e durante la notte il pm di turno dovrebbe aver disposto il trasferimento nel carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio. Un grave fatto di sangue avvenuto, secondo i primi accertamenti, davanti agli occhi di alcuni testimoni, persone presenti nell’appartamento dove è avvenuta l’aggressione improvvisa.

La paura

«Abbiamo sentito le sirene dell’ambulanza e poi dei carabinieri. Si sono fermate tutte davanti all’ingresso di quella palazzina», racconta una abitante della via a passeggio con un’amica. «Dopo un po’ i soccorritori hanno fatto salire in ambulanza un uomo: aveva una vistosa fasciatura alla pancia e, seppur sofferente, era cosciente». Poi i militari escono con un altro uomo. «Quasi sicuramente è stato il responsabile». E anche quelli che probabilmente sono stati i testimoni di quanto accaduto lasciano via Ardenne a bordo delle pattuglie dei carabinieri. Le indagini lampo degli investigatori della stazione di Villanova, intervenuti insieme ai militari del nucleo radiomobile della compagnia sotto il coordinamento del comandante Simone Anelli, si indirizzano subito sull’ipotesi del movente passionale.

La ricostruzione

I due, è quanto emerge dalle prime fasi delle indagini, si trovano davanti nella stessa abitazione. La lite degenera subito e Medas – con qualche piccolo guaio nel suo passato – afferra un coltello da cucina e sferra un solo fendente alla pancia di Siddi. Il 48enne resta come impietrito, probabilmente rendendosi subito conto della gravità di quanto fatto. I carabinieri lo bloccano subito. Ora si spera che la vittima non abbia subito lesioni particolarmente gravi. «Certo ogni tanto da queste parti capita qualcosa», ammette un’altra signora. «Ma di questa gravità no».

RIPRODUZIONE RISERVATA