Accoltella il rivale sul bus: denunciato 

La discussione a bordo di un autobus della linea M del Ctm è finita nel sangue. Un cittadino sudamericano, dopo un animato confronto con un uomo del Kazakistan, ha afferrato un coltello colpendo il rivale: poi è fuggito insieme a due donne che si trovavano con lui. Immediato l’allarme da parte del conducente del mezzo. E mentre il personale del 118 si è occupato del ferito – poi accompagnato in ospedale per fortuna in condizioni non particolarmente gravi – i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Villanova si sono messi a caccia del presunto responsabile. E dopo alcune ore, grazie anche alle immagini del sistema di video sorveglianza presenti sull’autobus, hanno identificato un 28enne sudamericano, regolarmente presente sul territorio nazionale, e denunciato. Il coltello usato nell’aggressione è stato recuperato e sequestrato.

La paura

Quanto successo poco dopo la mezzanotte tra venerdì e ieri, è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cagliari. I militari sono intervenuti a Pirri, in via Italia, per l’accoltellamento di un uomo, un cittadino kazako, soccorso dal personale del 118 e accompagnato su un’ambulanza al Brotzu. Il ferito, colpito alla pancia, ha riportato per fortuna una ferita non gravissima: gli sono stati assegnati pochi giorni di cura. I militari hanno raccolto alcune testimonianze. Prima di tutto quella del conducente. Poi sono state recuperate le immagini delle telecamere presenti sul mezzo del Ctm ma anche quelle di alcune strade della zona.

La fuga

In poche ore gli investigatori sono riusciti ad avere un identikit abbastanza preciso del presunto autore dell’aggressione finita nel sangue. E in mattinata hanno rintracciato il 28enne sudamericano, conosciuto anche per i suoi precedenti. Ancora da capire cosa sia accaduto a bordo del bus. Sembra che ci fossero diverse persone, tutte stranieri, e che i due abbiano avuto un’accesa discussione. Non si sa ancora con certezza se si conoscessero o se i problemi siano iniziati sul mezzo del Ctm. Dalle parole però si è passati ai fatti con la coltellata alla pancia della vittima e la fuga di chi era insieme all’aggressore, in particolare due donne. Per questo sono in corso ulteriori indagini per valutare l’eventuale coinvolgimento anche di altre persone nel fatto di sangue.

L’azienda

Su quanto è accaduto è intervenuto il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin. «Voglio esprimere un sentito ringraziamento ai carabinieri per il tempestivo intervento e per la professionalità con cui stanno conducendo le indagini sull’episodio accaduto a bordo di un nostro mezzo». Poi ha evideziato la collaborazione del Ctm alle indagini: «Come sempre abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate su tutti i veicoli, strumenti fondamentali per garantire sicurezza e trasparenza». Dura la condanna per quanto accaduto: «Episodi simili non devono trovare alcuno spazio sui mezzi del trasporto collettivo. Lavoriamo ogni giorno per offrire un servizio sicuro e affidabile, e continueremo a rafforzare le misure di prevenzione per tutelare passeggeri e personale».