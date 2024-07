Accoltella il padrone di casa 

In passato l’amico lo aveva ospitato nella sua abitazione, in via Firenze. Ma visti gli atteggiamenti un po’ troppo molesti, era stato allontanato. Così Alberto Meloni, 67 anni, senza fissa dimora, quando si è ripresentato dal conoscente, è stato respinto. I due hanno avuto una discussione e lui, non accettando di dover trascorrere la notte in giro, ha afferrato un coltello colpendo al polso l’uomo di due anni più giovane. Meloni, con la maglietta sporca di sangue, è scappato, salendo su un autobus. Ed è a bordo del pullman che lo hanno rintracciato i carabinieri del nucleo radiomobile, avvertiti dalla vittima: Meloni è finito in manette con l’accusa di lesioni aggravate, come disposto dal pm di turno Andrea Vacca. Intanto i soccorritori si sono presi cura del rivale ferito: accompagnato d’urgenza in ospedale, al Brotzu, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione dei tendini del polso. I medici gli hanno assegnato una prognosi iniziale superiore ai venti giorni.

La perizia

Il 67enne dopo aver trascorso il resto della notte nelle celle della caserma di via Nuoro, ieri mattina è stato processato per direttissima. Assistito dall’avvocata Roberta Boi, ha ottenuto i termini a difesa con la nuova udienza, per la nomina di un perito che verifiche le condizioni psichiche dell’indagato, fissata per martedì. Il giudice Giovanni Massidda ha disposto la custodia cautelare in carcere per Meloni, non avendo un domicilio e visto il pericoloso fatto finito nel sangue.

La discussione

Come emerso dagli accertamenti svolti dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, i due si conoscevano da tempo. Meloni aveva vissuto per un periodo nell’appartamento del 65enne. Ma il suo comportamento troppo spesso esagerato e molesto ha spinto il proprio di casa a mandarlo via. Venerdì sera è tornato in via Firenze, ma il conoscente lo ha tenuto fuori dal cancello d’ingresso. È qui che c'è stata la discussione. Meloni ha perso il controllo e tirato fuori un coltello da cucina, colpendo la mano dell’avversario. Immediata la segnalazione di quanto accaduto ai carabinieri e al 118. Il 67enne ha provato ad allontanarsi, ma è stato rintracciato dai militari su un autobus. Aveva ancora con sé il coltello – poi sequestrato – usato per l’aggressione.

