Accoltella il padre poi si barrica in casa, arrestato un 32enne 

Alba di paura ieri in una abitazione di Selargius, dove una furiosa discussione in famiglia è degenerata con il figlio che ha accoltellato il padre, raggiunto da uno o più fendenti all’addome.

L’uomo, 61 anni, impiegato, è finito all’ospedale Brotzu: le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi e comunque non è in pericolo di vita. L’accoltellatore, 32 anni, è accusato di tentato omicidio: dalla tarda mattinata di ieri è piantonato dai carabinieri all’ospedale Santissima Trinità dove è stato ricoverato.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 32enne, di professione impiegato, avrebbe aggredito il padre al termine di un acceso diverbio senza alcuna spiegazione, colpendolo con un coltello da cucina. Il genitore e la moglie sono riusciti per fortuna a scappare e a chiedere soccorso ai vicini di casa. Così è anche scattato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza del 118 e dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu. Il ferito, raggiunto dalle coltellate in diverse parti del corpo è stato subito accompagnato al Brotzu in codice rosso. Per fortuna senza lesionare organi vitali.

L’arresto

Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione teatro del ferimento, l’accoltellatore era barricato all’interno. Dopo aver preso contatto con i familiari e con i vicini, i militari hanno avviato un delicato intervento di avvicinamento all’abitazione. Una situazione gestita con professionalità, prudenza, ma anche con grande determinazione. Si temeva evidentemente anche qualche gesto inconsulto. Dopo dopo diversi tentativi di convincere alla resa il giovane, che era in evidente stato confusionale, i carabinieri sono comunque riusciti ad entrare in casa, immobilizzandolo e accompagnandolo in caserma dove è stato dichiarato in arresto. L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio.

Il ricovero

Il 32enne si trova ora all’ospedale Santissima Trinità, piantonato dai carabinieri. Oggi dovrebbe essere interrogato dal magistrato. Gli immediati accertamenti effettuati nella mattinata dai militari del Radiomobile di Quartu intervenuti con alcune Gazzelle, stanno permettendo di ricostruire la dinamica dell’aggressione che sarebbe legato ad una banale discussione nata per futili motivi.

