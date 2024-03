Accoltella il padre,  arrestata 30enne  per tentato omicidio 

Ha atteso che il padre andasse a dormire per colpirlo nel sonno con un coltello. Una donna di 30 anni residente a Osilo è stata trasferita nel carcere di Bancali con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe aggredito il padre nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo a Osilo, intorno all'una e mezza, nella casa dei genitori con cui convive. L’uomo dormiva accanto alla moglie. La figlia, per ragioni ancora da appurare, avrebbe afferrato un coltello e si sarebbe accanita contro il padre colpendolo più volte al braccio e alle spalle, e nel tentativo di difendersi l’uomo ha riportato altre lesioni nel resto del corpo, fortunatamente non gravi. Le ferite non hanno raggiunto gli organi vitali, pertanto non sarebbe in pericolo di vita. Trasferito all’ospedale civile di Sassari, l’uomo è stato dimesso. Ad allarmare gli operatori sanitari del 118 sarebbe stata la madre. I soccorritori giunti sul posto hanno allarmato i carabinieri che, su disposizione del sostituto procuratore di Sassari, Giovanni Porcheddu, hanno arrestato la donna in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio. La giovane è stata trasferita nel carcere di Bancali dove questa mattina verrà sottoposta all’interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari, Sergio De Luca, alla presenza del pm e dell’avvocato della difesa Patrizia Marcori. Restano da chiarire le motivazioni all’origine del gesto e se prima di andare a dormire la 30enne, che verrà sottoposta ad accertamenti di tipo psichiatrico, abbia avuto una discussione col padre.

