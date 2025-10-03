Accoltella il cognato: arrestata 

È accusata di tentato omicidio Francesca Gina Brau, arrestata giovedì dai carabinieri dopo un sanguinoso diverbio avvenuto in una casa di via Libertà, a Siniscola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del paese, coordinati dal pubblico ministero Selene Desole, la donna – che convive nella stessa casa con il fratello della vittima – avrebbe aggredito Giansalvo Fronteddu, 59 anni, al rientro in casa, intorno alle 10.30 del mattino.

L’aggressione

L’uomo, proprietario dell’abitazione, una volta rientrato a casa si è accorto della finestra del soggiorno rotta e ha chiesto spiegazioni alla Brau. Non sarebbe stata la prima volta che l’ospite ha causato danni all’interno dell’appartamento. Questa volta però ne è nata una accesa discussione e la risposta alle richieste di spiegazioni da parte di Fronteddu alla Brau - secondo la versione riferita dalla vittima - sarebbe stata: «A casa comando io». A quel punto l’uomo, spazientito dall’atteggiamento e dal danno subito, avrebbe intimato alla donna di andarsene da casa sua, perché non era più un’ospite gradita. Ma improvvisamente la Brau avrebbe afferrato un coltello da cucina lungo 30 centimetri e, con entrambe le mani, avrebbe tentato di colpirlo con forza alla spalla destra, vicino al cuore.

Salvo per miracolo

L’aggressione sarebbe proseguita con altri fendenti diretti alla testa, mentre lei urlava: «Ti ammazzo!». Fronteddu, pur ferito e con una copiosa ferita alla testa da cui sgorgava sangue, è riuscito a divincolarsi e a fuggire all’esterno dell’abitazione, chiamando il 118 e i carabinieri. L’uomo è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Non sarebbe la prima volta che tra i due nascono alterchi e probabilmente la donna, nel momento in cui ha preso il coltello, non era competentemente lucida. Un dettaglio tutto da verificare su cui sono stati avviati approfondimenti da parte degli inquirenti.

L’arresto

All’arrivo dei militari per Francesca Gina Brau sono scattate le manette, la donna si trova agli arresti domiciliari. È difesa dall’avvocata Martina Cocco e questa mattina comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, per l’udienza di convalida. La vittima è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Casu.

