Accogliere un bimbo in difficoltà, incontri per sensibilizzare le famiglie 

Il progetto di coesione sociale “Un affetto in più” entra nel vivo. La prossima settimana inizia il ciclo di incontri per sensibilizzare e comprendere meglio cosa significa accogliere temporaneamente un bambino o un ragazzo nella propria casa, e offrire un po’ di serenità familiare che per un motivo o per un altro è venuta a mancare.

L’iniziativa, proposta dall’associazione Amici dei bambini e coordinato dall’assessorato alle Politiche sociali, ha l’obiettivo di rilanciare l’affido familiare, ancora poco conosciuto. I numeri che fotografano il disagio di molte famiglie a Quartu sono stati dati poche settimane fa durante la presentazione pubblica del progetto: sono circa 450 famiglie seguite dai Servizi sociali del Comune, e più di 60 minorenni - fra bambini e adolescenti - ospitati in comunità alloggio. Mentre solo 7 piccoli quartesi sinora hanno trovato genitori affidatari. Il progetto sociale parte con sei incontri in programma: l’8 e il 17 aprile, il 15 e 29 maggio, il 12 e 26 giugno, tutti dalle 17 nello Spazio Michelangelo Pira recentemente inaugurato. Durante le riunioni, oltre a ricevere informazioni sull’affido, sarà possibile anche ascoltare le testimonianze di famiglie affidatarie.

