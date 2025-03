Accoglienza scolastica, al via i servizi 

Servizi di ludoteca e doposcuola per gli alunni delle elementari nei locali della biblioteca comunale, di fianco alla chiesa parrocchiale di San Nicola. Lo ha stabilito la Giunta comunale in attesa che vengano effettuati i lavori di recupero delle “palestrina” delle scuole di piazza Sant’Antonio. In ogni caso «i servizi di ludoteca e doposcuola – viene chiarito nella delibera - non dovranno influire in nessun modo con l'attività propria della biblioteca». Predisposto anche il calendario: il doposcuola si terrà dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 mentre la ludoteca sarà operativa sempre dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 (scuola primaria) e il sabato dalle 9 alle 13 (scuola dell’infanzia).

I servizi di pre e post scuola erano stati sospesi, dal momento che la scuola elementare di viale Rinascita lo scorso anno era stata dichiarata inagibile (si è in attesa dei lavori di ristrutturazione) e gli alunni erano stati trasferiti in piazza Sant’Antonio. I nuovi servizi di doposcuola e ludoteca dovrebbero riprendere il 10 marzo. Le richieste per prendere parte, appunto, al doposcuola vanno inoltrate al Comune entro giovedì 6 marzo.

