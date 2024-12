Accoglienza migranti: il Marghine  diventa protagonista 

Sull'accoglienza dei migranti, Macomer e il Marghine diventano esempio. Da qualche tempo, a Macomer e Birori, infatti, sono ospitate 26 persone, famiglie con bambini, rifugiati, provenienti da Costa d'Avorio, Tunisia, Camerun, Nigeria e Cuba. «Sin dal primo momento - dice la sindaca di Birori, Silvia Cadeddu - abbiamo operato per l'integrazione concreta di queste persone nel territorio. Non accoglienza fine a se stessa, ma con l'istruzione e l'occupazione».

In questo contesto si colloca l'iniziativa in programma per domani, al centro polivalente di Sertinu, voluta dalla cooperativa Sicomoro e dall'Unione dei Comuni del Marghine, con "Il mondo in Comune", legata proprio alle azioni di accoglienza dei migranti, messe in campo dai Comuni del Marghine. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'incontro tra culture, che rientra tra le azioni di sensibilizzazione del Progetto Sai sui temi dell’accoglienza e incontro tra culture. Ad aprire i lavori sarà Stefania Russo, responsabile della cooperativa Il Sicomoro. In mattinata c'è spazio per il teatro, con un breve spettacolo poetico a cura del Teatro Alkestis: un contributo artistico a favore del dialogo tra i popoli e sul valore della diversità. Sarà poi presentato il calendario "Il Mondo in Comune", con 12 scatti che ritraggono le famiglie accolte col progetto Sai, in alcuni luoghi simbolo del territorio. Il ricavato dalla vendita sarà devoluto al sostegno dell’Integreat Center di Sarajevo, che offre accoglienza e aiuto all’inclusione socio-lavorativa dei richiedenti asilo. L'appuntamento della giornata sull'accoglienza è fissato alle 9.30, con la presenza di diverse autorità locali e provinciali. (f. o.)

