«Accoglienza garantita ai bimbi della scuola» 

«Il servizio di accoglienza per i bambini sarà garantito in locali idonei». L’assessore alla Pubblica istruzione di Nuoro, Domenico Cabula, rassicura i genitori dei piccoli che contano sull’accoglienza pre e post scolastica nell’istituto Calamida, finito al centro della polemica politica. I consiglieri di opposizione, Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni, annunciano un’interrogazione denunciando che un immobile scolastico, occupato abusivamente, da un anno dev’essere sgombrato e invece è ancora off limit rischiando di far saltare l’accoglienza scolastica per mancanza di spazi destinati agli alunni. «Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole e il Comune non ha ancora individuato una sede per garantire il servizio di accoglienza pre e post orario scolastico per i bambini al “Calamida”. È una situazione che non dovrebbe verificarsi», sostengono i consiglieri di “SiAmo Nuoro”. Dallo scorso anno i locali assegnati all’associazione che gestisce il servizio sono stati richiesti dalla scuola e si pone quindi la necessità di trovare una nuova sede.

«Sto cercando di garantire il servizio, individuano i locali utili per l’accoglienza», replica Cabula assicurando che gli spazi per i bambini, prima e dopo l’inizio delle lezioni, ci saranno. Non è detto che siano nel locale finito nell’occhio del ciclone, con ingresso in via Istiritta nonostante l’accesso della scuola sia in via Veneto. «Non ci sono locali specifici, ma idonei per il servizio», sottolinea l’assessore. Nel caso il locali di via Istiritta non fossero disponibili – assicura – l’accoglienza sarà garantita in altri «più idonei».

RIPRODUZIONE RISERVATA