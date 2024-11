Accoglienza degli alunni: il j’accuse dell’opposizione 

Il servizio di pre e post accoglienza per gli alunni delle elementari ancora fermo al palo a oltre due mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Un ritardo sul quale la minoranza “Obiettivo Muravera” guidata da Gianfranco Sestu chiede spiegazioni: «Ci fa piacere - sottolinea la minoranza - che il sindaco abbia incontrato i bimbi della quinta elementare dimostrando sensibilità verso la loro futura crescita da cittadini consapevoli. Ci chiediamo se in questa occasione abbia anche fornito loro le motivazioni per le quali non siano ancora partiti alcuni fondamentali servizi per i nostri alunni, finanziati da un bando Pnrr del 2022 per il quale il Comune ha ricevuto un finanziamento oltre un anno fa».

Il bando per il quale il Comune ha ottenuto 358.000 euro prevedeva l'attivazione dei servizi pedibus, pre e post accoglienza, doposcuola, ludoteca, spazio di aggregazione giovanile e colonia estiva. L’assessore alla Pubblica istruzione Matteo Plaisant chiarisce che i servizi sono partiti tranne il pre e post accoglienza «che sarà attivato non appena effettueremo dei lavori di ristrutturazione in un’aula dell’edificio di piazza Sant’Antonio». Quanto agli altri servizi finanziati dal Pnrr, «solo per fare un esempio, la colonia estiva è stata un grande successo e il pedibus è partito ai primi di ottobre. Sappiamo quanto sono importanti le scuole, da parte nostra c’è la massima attenzione». Inoltre «i fondi del Pnrr sono stati posticipati, se cioè in parte non sono stati utilizzati lo potremo fare nel 2025, magari con ulteriori servizi».

