«Accogliamo gli studenti stranieri» 

Divertimento, cultura, aiuto reciproco e accoglienza degli studenti Erasmus. Sono i valori su cui si basa l’associazione universitaria no profit Esn. La sezione di Cagliari di “Erasmus student Network” viene fondata a Cagliari nel 2008 e oggi conta 50 volontari che si impegnano, ogni giorno, a prendere per mano e far sentire a casa propria tutti gli studenti universitari che hanno scelto il capoluogo sardo come città in cui vivere la propria esperienza lontano da casa.

«Vogliamo far sì che gli studenti Erasmus fin dal primo momento che arrivano qui abbiano davanti a loro un viso familiare su cui possano contare e che li possa aiutare in ogni aspetto della loro nuova avventura in un posto che non conoscono», spiega il presidente di Esn Cagliari Pierangelo Loi.

Gli studenti stranieri che studiano nel capoluogo con il progetto sono attualmente 400.

Le attività

I volontari supportano gli studenti stranieri sia a livello burocratico, come per esempio richiedere il codice fiscale o cercare un alloggio, sia nella prima accoglienza all’aeroporto con il servizio “Pickup”, oltre ad organizzare eventi e attività, dal divertimento allo sport fino alla cultura. L’associazione, infatti, ha tra i valori fondanti quello di far conoscere la cultura sarda e le bellezze del nostro territorio. «Oltre a rendere il loro processo di ambientamento più facile e veloce», continua Loi, «noi ci teniamo a far conoscere la nostra terra attraverso tante iniziative culturali in luoghi che magari senza di noi non andrebbero nemmeno a cercare».

Tradizioni

Oltre al “citytour” a Cagliari, negli ultimi anni sono state organizzate gite fuoriporta attraverso sagre tipiche e le “cortes apertas”, oltre ad esempio a “cooking experience” in cui venivano mostrate agli studenti tutte le fasi di preparazione dei malloreddus o di altri piatti tipici fino all’ultima gita organizzata al castello di Acquafredda a Siliqua.

Esn è un punto di riferimento per gli studenti Erasmus, ma allo stesso tempo rappresenta un’esperienza costruttiva anche per i volontari, come ci tiene a precisare la vicepresidente dell’associazione, Laura Formicola: «È come entrare a far parte di una famiglia, perché si condividono valori sani come l’aiuto reciproco, l’uguaglianza, il rifiuto di ogni pregiudizio e soprattutto ti fa entrare in contatto con persone, culture e contesti diversi, rimanendo nella propria città».

