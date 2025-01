“Acciseria”, Stefania Secci Rosa canta la storia della «strega» Julia 

Un video musicale intitolato “Acciseria”, che parla di una donna del passato, di solitudine e di legami musicali e d’anima tra Mediterraneo e Portogallo. Un brano che fa parte di un album (“Sola”), scritto e cantato da Stefania Secci Rosa, con la produzione di Michele Palmas e pubblicato lo scorso anno da S’ard Music.

La storia

Stefania Secci Rosa racconta così la sua opera: un filo sottile, quello della solitudine, ma anche del coraggio. Julia Carta, una donna di Siligo, viene condannata dal Tribunale del Sant’Uffizio della Sardegna per stregoneria, a causa della maldicenza delle sue compaesane. La storia nasce da una ricerca personale: «Mi sono sempre interessata a storie di donne speciali e sono arrivata, come ogni donna, a pensare alla Santa Inquisizione e alla domanda che ognuna si farebbe: chissà quante di noi sarebbero andate al rogo». Una sensazione che ha trovato la vicenda di Julia e, di riflesso, il tema della solitudine: «Ci si sente sole quando si viene tradite da donne. Julia era una guaritrice, imparò i metodi dalla nonna, aiutando tante compaesane, che poi le sono andate contro, a curarsi».Una solitudine femminile attuale: «Siamo sole. Le donne sono trattate in maniera maschilista da altre donne. Non è un collegamento diretto con Julia, però pensiamo al body shaming, ai giudizi sulla vita e sulla sfera sessuale e alla mancanza di solidarietà». Il tema della solitudine non ha, però, solo un’accezione negativa: «Solitudine in tutte le sue forme, dalla bellezza alla forza per affrontare le difficoltà. Importante per riconoscere se stessi, per crescere spiritualmente. Un grande bouquet di fiori, dalla solitudine triste di Julia a quella positiva e coraggiosa di Rosa Luxemburg».

Libertà

Poi c’è la libertà femminile, ancora tutta da raggiungere: «Siamo fermi ancora agli uomini che si rivolgono alle donne con modi che mai userebbero con altri uomini. C’è insofferenza per le donne nei posti di dirigenza. Non ammettere che siamo una società maschilista è un passo indietro».Non c’è solo la musica per comporre il racconto: ci sono le suggestioni visive di Marina Brunetti Marinetti, che ha curato i disegni animati e le illustrazioni dell’album: «Collaboriamo da tanto, siamo affini. Per Julia ha scelto il bianco e nero per il mondo attorno e il rosso per lei, per rappresentarne la forza».Una forza che arriva dal mare, perché dentro la musica ci sono le onde dell’oceano del Portogallo e quelle del Mediterraneo: «La suggestione lusitana è ancestrale, un amore nato tanto tempo fa che poi si è sviluppato nella possibilità di vivere quel Paese e di fare una tournée con musicisti lusitani. Alla fine la mia voce si abbina perfettamente a quelle sonorità».Se Julia fosse qui oggi, cosa direbbe a Stefania? «Che il suo dolore e la sua sofferenza non sono stati vani, ma sono giunti sino a noi. Le donne che hanno perso la vita o la libertà durante l’Inquisizione sono un modello di forza per le donne di oggi e la loro memoria vive nei secoli».

