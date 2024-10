Accise sul gasolio, ipotesi stangata 

Il Piano strutturale di bilancio del Governo fa tremare gli automobilisti italiani. Tra le ipotesi da inserire nelle prossime Manovre c’è infatti anche quella di “allineare le aliquote delle accise per diesel e benzina”. Una scelta dettata sia da esigenze di bilancio che di sostenibilità ambientale, nell’ottica di una transizione green che dovrebbe disincentivare l’uso di carburanti fossili.

Un progetto però che, se attuato, andrebbe a cadere come una scure sui portafogli di milioni di automobilisti che in questi anni hanno scelto le motorizzazioni a gasolio anche per la loro convenienza rispetto alla tradizionale benzina.

Senza dimenticare le conseguenze che si avrebbero sul trasporto pesante. Spina dorsale della logistica nel nostro paese e quasi esclusivamente mosso da tir e motori diesel. Ecco perché il conto per gli italiani sarebbe salato e a nove zeri secondo le principali associazioni dei consumatori, già in trincea per evitare un salasso nazionale.

Proteste

«L'auspicio è che il Governo abbassi quella della benzina portandola al livello del gasolio e non certo viceversa», dice Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. «Altrimenti sarebbe un bel guaio. Si tratterebbe, infatti, di una stangata da 162,50 euro all'anno per gli automobilisti che hanno un'auto diesel e una rovina per le conseguenze sull'inflazione, atteso che il costo di trasporto di qualunque prodotto viene poi traslato sui consumatori finali»,

Salasso

Secondo lo studio dell'associazione di consumatori, se l'accisa del gasolio salisse da 61,74 cent a 72,84 cent al litro, ossia pari a quella della benzina, il prezzo del diesel, considerando anche l'Iva, salirebbe di quasi 14 cent al litro, con un rincaro pari a 6 euro e 77 cent per un pieno da 50 litri.

Sulla stessa linea anche Assoutenti: «Un eventuale allineamento delle accise sul gasolio al livello di quelle in vigore sulla benzina, farebbe aumentare il prezzo ai distributori ed equivarrebbe ad un maggior esborso pari a 5,5 euro a pieno, determinando una stangata totale sugli automobilisti da 3,1 miliardi di euro all’anno, qualora i consumi di diesel si mantenessero ai livelli del 2023».

Infine anche la protesta del Codacons: «Prima non hanno rinnovato lo sconto sulle accise e non le hanno tagliate o eliminate come promesso, ora mentre i prezzi raggiungono livelli folli ci vengono a dire che è meglio così».

