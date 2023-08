Accise, il Governo fa muro sul taglio Denunce e petizioni 

«Nessun taglio delle accise, quelle risorse serviranno per il taglio del cuneo fiscale, per i salari più bassi e le famiglie più numerose». Il governo fa muro sul taglio delle tasse sulla benzina, e – con i prezzi che restano sopra 2 euro in autostrada – si moltiplicano in tutta Italia le denunce presentate dal Codacons contro il ministero dell’Economia.

È quanto succede anche in Sardegna con la denuncia inoltrata alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Lanusei e Tempio nei confronti del Ministero per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell'ultima settimana. Altresì, si chiede di indagare «nei confronti delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulle vacanze degli italiani». Denunce finalizzate, spiega il Codacons, a mettere in luce «l'incredibile paradosso dei maggiori incassi per lo Stato derivanti, sotto forma di accise, dall'aumento dei prezzi della benzina e del gasolio, e a far sanzionare pompe e grossisti responsabili di speculazioni». Una protesta che cresce su più fronti: sono già oltre 103mila le firme raccolte nella petizione online di Altroconsumo per chiedere al governo di ripristinare lo sconto sulle accise e azzerare l'Iva sui carburanti.

Tagliare le accise, ha sottolineato il ministro Adolfo Urso, «costerebbe 12 miliardi l'anno». Il governo ha invece utilizzato questi fondi, «per tagliare due volte il cuneo fiscale». Urso ha ribadito che il prezzo industriale in Italia «è il più basso in Europa», e quanto alla tassazione, «dipende da una serie di interventi di precedenti governi, Draghi è intervenuto con un taglio parziale quando il prezzo era arrivato a 2,20 euro al litro, mentre ora la media è 1.945 quindi ben sotto quella soglia. Se noi riproponessimo quella misura dovremmo trovare in altro modo e con altre tasse 12 miliardi di euro l'anno, che sono ben più di quanto costava il reddito di cittadinanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA