Acciottolato sempre più danneggiato, proteste e pericoli 

Disagi nel fuso di Cepola tra le via Garibaldi e XX Settembre e questa volta la colpa non è delle case pericolanti. Il problema riguarda invece l’acciottolato che si trova al centro della pavimentazione in granito, che si è danneggiato in più parti lasciano buchi pericolosi. Con conseguenti proteste da parte dei passanti che rischiano d’inciampare e farsi male.

La questione si era già presentata tempo fa ma la pioggia battente dei giorni scorsi non ha fatto che peggiorare la situazione. Un rischio non soltanto per gli automobilisti ma anche per chi si sposta in moto e per i pedoni che spesso, per via delle auto parcheggiate ai bordi della carreggiata sono costretti a passare in mezzo alla strada.

«In qualche tratto» commenta una passante Maria Assunta Farci, «avevano riparato mettendo sopra del catrame ma con questo maltempo purtroppo si sono create altre buche. Io passo spesso qui e la situazione non è delle migliori. Speriamo possano fare qualcosa in modo da rendere più sicura tutta la zona». A danneggiare l’acciottolato è anche l’intenso traffico della zona. Anni fa era stata istituita la Ztl poi revocata per le proteste di residenti e commercianti.

