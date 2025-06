Acciottolato a pezzi “riparato” con il catrame 

Nel cuore del centro storico di Nuoro, in via Chironi, una delle strade più caratteristiche della città, l’acciottolato cede. Dove sarebbe bastato un intervento semplice – «mezzo sacchetto di cemento e due pietre», e pochi minuti di lavoro come lamentano alcuni residenti – compaiono invece vistose chiazze nere di catrame. Il costo? Inferiore ad un barattolo di vernice per le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Una soluzione che stona fortemente con il contesto. La via, infatti, non è solo una delle arterie storiche del capoluogo barbaricino, ma conduce a uno dei luoghi simbolo della città: la casa natale di Grazia Deledda, tra i musei più visitati del territorio.

Le macchie d’asfalto risultano un pugno nell’occhio, alterando l’equilibrio estetico e architettonico di una strada che racconta ancora, attraverso la sua pavimentazione in pietra che ha ripreso identità con il costoso intervento Pratzas, il volto antico di Nuoro. Un gesto che rischia di diventare emblematico di una gestione poco attenta del patrimonio urbano, in un’area di grande valore storico, culturale e turistico. Chi percorre via Chironi verso la casa della Nobel nuorese si trova davanti a un’immagine impossibile da ignorare: delle toppe di nero catrame al posto della pietra.

