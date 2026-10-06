«Acciona vuole fare un parco eolico con una procedura semplificata» 

Acciona Energia intende realizzare una centrale eolica in località Serra Joni, tra Ussassai, Esterzili ed Escalaplano. Per farlo ha avviato una procedura Suap con la quale pretenderebbe di ottenere l’autorizzazione unica. «in assenza di positiva conclusione del procedimento di valutazione d’impatto ambientale in merito al quale il GrIG ha effettuato specifico atto di intervento (4 aprile 2024), procedimento tuttora in corso», spiegano gli ambientalisti guidati da Stefano Deliperi.

Il progetto di Acciona si sovrappone in parte a quello della società fiorentina D&D Costruzioni s.r.l. appena bocciato dal ministero dell’Ambiente. Il progetto “Serra Joni” prevede 7 aerogeneratori con un’altezza massima complessiva di circa 240 metri. Gli ambientalisti fanno notare come oltre ai vincoli paesaggistici e culturali non siano lontani i siti rientranti nella Rete Natura 2000. «Oltre all’inesistente conclusione positiva del prescritto procedimento di V.I.A. parte delle aree interessate dal progetto sono a uso civico». I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili. I demani civici sono inoltre tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico.

RIPRODUZIONE RISERVATA