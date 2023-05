Acciaro: l’Asl non è ostile all’Avis 

Nessuna censura ai danni dell’Avis, nessun gesto ostile nei confronti della onlus, ma la risposta a una situazione che stava andando oltre il normale confronto dialettico. È la posizione del direttore generale della Asl di Olbia, Marcello Acciaro, in riferimento a un episodio avvenuto nei giorni scorsi, durante un incontro del management Asl con le associazioni del volontariato. Il presidente dell’Avis Olbia Gavino Felice Murrighile e la vice presidente Nelly Barra hanno contestato pubblicamente (pubblicando dei post sui loro profili Facebook) l’operato del direttore generale della Asl, Marcello Acciaro. La vice presidente Nelly Barra, stando alla ricostruzione dei dirigenti olbiesi dell’Avis, è stata allontanata dalla riunione dopo avere espresso delle critiche nei confronti della Asl, un episodio che ha provocato la reazione dei dirigenti Avis di Olbia.

Acciaro, ieri, ha preso posizione sull’episodio: «L’Avis è una istituzione importante con la quale abbiamo uno stretto rapporto, è componente di diritto del comitato di consultazione del volontariato. Nel corso dell’ultimo incontro non vi è stata alcuna censura o atto ostile, almeno da parte nostra. Il problema è che l’Avis era già rappresentata da un delegato provinciale ed è stato fatto osservare che altri dirigenti potevano restare, ma a titolo di cortesia. Il confronto con una persona in particolare è proseguito con modalità non accettabili e sgradevoli e per questa ragione è stato interrotto. Il rapporto con l’Avis resta fondamentale per la Asl». L’Avis di Olbia è di tutt’altro parere, secondo i vertici cittadini dell’associazione, Nelly Barra è stata allontanata per le osservazioni di merito sullo stesso significato della riunione con le associazioni di volontariato.

