Acciaio introvabile, tempi lunghi per il ponte  

Quasi un anno e mezzo di polemiche, ritardi e problemi, ma per ora il ponte ciclopedonale fra Su Siccu e Sant'Elia è ancora fermo. La posa è avvenuta a metà maggio del 2022, poi tante difficoltà.

Prima lo stop, immediato, per l'adeguamento dei prezzi e l'acciaio introvabile. Quindi quella più clamorosa, ossia che l'impresa (consorzio Ciro Menotti-società Pascucci opere pubbliche) aveva utilizzato un acciaio diverso da quello previsto in capitolato e per questo è stato risolto il contratto ad appalto già assegnato. Nel frattempo è subentrata una nuova impresa, che si sta occupando di reperire il materiale, ma il futuro è ancora nebuloso: «Potremo dare delle tempistiche una volta che, trovato il materiale adatto, avremo analizzato se sarà compatibile con le nostre richieste e esigenze», afferma l'assessore comunale ai lavori pubblici Gabriella Deidda. «Speriamo entro breve di poter dare delle risposte, purtroppo c'è un po' di sfortuna su questo ponte. Ci dispiace perché si sono allungati i tempi, però non ci sembrava corretto accettare un lavoro non eseguito a regola d'arte».

Iter complicato

Il progetto è stato avviato sotto l'amministrazione Zedda, quella Truzzu lo ha portato avanti. Lo scopo del ponte è unire Su Siccu a Sant'Elia, superando il canale di San Bartolomeo, con gli ingressi accanto al Padiglione Nervi e al Parcheggio Cuore adiacente allo stadio, all'interno del più ampio progetto che vuole unire senza interruzioni il Porto con il quartiere di Sant'Elia riqualificando l'intera area, invece per il momento è un'opera incompiuta.

Tanto che il parapetto del ponte, che unisce le due sponde del canale, è stato smontato. «Abbiamo dato incarico a un'altra impresa dopo la risoluzione del contratto con la prima, il problema è trovare un materiale che non sia acciaio e compatibile per l'utilizzo che si dovrà fare», aggiunge Deidda. «Doveva essere usato l'acciaio marino, perché resistente alle intemperie, ma abbiamo visto che quello che stava utilizzando presentava già punti di ruggine: non poteva essere in quelle condizioni. Inoltre avrebbero dovuto assemblare alcune parti in loco e non in officina, ma si vedeva che il lavoro non era rifinito e non era eseguito con la massima precisione. L'acciaio ora è introvabile, ha tempi lunghissimi di fornitura e anche un costo elevatissimo, piuttosto oneroso per l'amministrazione comunale». La speranza è che presto le transenne ai due ingressi diventino un lontano ricordo, ma per ora restano al loro posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA