Accesso alla Fiera, regole e traffico 

Regole per l’accesso, traffico rivoluzionato, navette garantite fino a quasi le 4 del mattino, imponente servizio di sicurezza. Cagliari è pronta per vivere il Capodanno 2024.

L’ingresso alla Fiera (la manifestazione è stata realizzata dal Comune di Cagliari in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo) sarà garantito a tutti coloro che hanno ottenuto il pass d’accesso tramite registrazione nel portale Boxoffice, in cui è indicato il varco d’accesso (viale Diaz e parcheggio lato Coni). Per agevolare gli spostamenti, saranno disponibili diverse aree parcheggio nelle vicinanze: parcheggio Cuore, ex Stadio Sant'Elia, Stadio Sardegna Arena, Calata Trinitari, Piazza dei Centomila, parcheggio Donatori Sangue (fronte Cis), Molo Ichnusa, via Sonnino.

Chi ha il pass disabili potrà accedere dall’ingresso lato Coni.

I cancelli apriranno alle 18, la chiusura avverrà al termine del concerto, intorno all’una. Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta operato da Ctm che garantirà il trasporto durante l'intera serata.

Nell’area Fiera – è vietato introdurre: bevande analcoliche o alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore, cibo di qualsiasi tipo, animali di qualsiasi genere e dimensione, apparecchiature professionali per la registrazione audio/video (a eccezione di smartphone e action camera di piccole dimensioni), caschi, borracce, materiale infiammabile e/o esplosivo, materiale pericoloso e/o contundente, ombrelli. L'elenco completo degli oggetti vietati è disponibile sul sito capodannodicagliari2024.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA