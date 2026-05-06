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Olbia.
07 maggio 2026 alle 00:34

Accesso al porto, lavori sui fondali 

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Sono iniziati, ieri, i lavori per ripristinare le quote di fondale indispensabili a garantire la perfetta navigabilità delle grandi navi da crociera nel canale di accesso al porto dell'Isola Bianca. Le operazioni, disposte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna per assicurare la competitività dello scalo olbiese nel mercato crocieristico, sono state affidate alla nave gru Hebo Lift II, un'imbarcazione olandese specializzata che consente l'operatività in mezzo al mare senza ancoraggi fissi, garantendo tempistiche contenute compatibili con il calendario degli approdi. «Questo intervento è fondamentale per conferire maggiore competitività al porto di Olbia e per assicurare ottime performance in previsione della stagione turistica», ha spiegato il presidente della port authority, Domenico Bagalà. Gli interventi si concluderanno a metà mese e saranno ripetuti annualmente. «Grazie all'impiego delle tecnologie all'avanguardia di cui è dotata Hebo Lift II potremo garantire standard di sicurezza, sostenibilità ambientale e operatività di assoluta eccellenza», ha concluso Bagalà. Il bacino di Olbia è caratterizzato da un continuo innalzamento del fondale in specifici tratti del canale di accesso a causa di processi di sedimentazione legati alle correnti marine e agli oltre cinquemila movimenti di navi all'anno. (t.c.)

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